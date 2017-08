Lo chocaron en España y Virasoro y quedó incrustado en un local abandonado

Un Citroën C4 fue embestido en España y Virasoro esta tarde, y terminó incrustado en un local desocupado de la esquina.

El conductor del Citroën dijo que había un colectivo detenido en la esquina, pero que en ningún momento vio llegar al auto que lo chocó.

"El golpe me lo dio en la puerta trasera, ya había pasado la mitad del auto", indicó el automovilista, y repitió: "Él dice que no me vio".

Tras recibir el golpe, el automóvil continuó su marcha hasta dar con el frente del comercio de la esquina de España y Virasoro, local que se encuentra desocupado desde hace tiempo.

Rodolfo resultó con algunas heridas menores.