Lifschitz: "En 16 meses de mandato no hemos parado de proyectar obras de hidraúlica"

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, el mandatario salió esta mañana al cruce de las declaraciones del jefe de gabinete Marcos Peña, quien acusó a la administración del Frente Progresista Cívico y Social de no hacer obras hídricas.

El gobernador de Santa Fe remarcó: "Estamos haciendo más de cien obras de hidraúlica en distintos puntos de la provincia. Recién en enero, frente a la segunda emergencia hídrica, el gobierno nacional nos ofreció la posibilidad de financiar algunas obras hidráulicas en Santa Fe. Inmediatamente nos pusimos a trabajar en proyectos para la Nación. Presentamos tres carpetas al subsecretario de Asuntos Hídricos, el ingeniero Bereciartua. Y en las próximas semanas vamos a llegar cinco proyecto más. Nuestra capacidad de trabajo ha sido efectiva. Y en poco tiempo, de acuerdo a lo que nos pidieron, tuvieron los proyectos. Ese no es argumento para explicar por qué no estuvo el aporte para la emergencia que debió haber estado como sí lo estuvo para asistir a la provincia de Buenos Aires.





"En años electorales siempre se agudizan los cuestionamientos de un lado y de otro. Es parte del folclore de las campañas electorales."

Lifschitz sostuvo que "hace 50 años que no se hacen obras de hidráulica en el país. Es una problemática histórica en la que tienen responsabilidades los gobiernos provinciales y la Nación. El problema grave que tenemos es La Picasa, en la zona sur de la provincia. La laguna recibe agua de Córdoba y que desagua en el río Salado en la provincia de Buenos Aires. Ese es claramente un problema interjurisdiccional que no lo puede resolver ninguna provincia por sí sola. Se necesita de una resolución conjunta. Esa coordinación no existió en gestiones anteriores. Nuestra tarea es ponerla en marcha ahora y de hecho lo estamos haciendo".