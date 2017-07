Le robaron un auto adaptado a un hombre con discapacidad frente al Sanatorio Plaza

La inseguridad no tiene piedad. Un hombre con discapacidad denunció que esta tarde le robaron su auto adaptado en la zona de Montevideo al 1900. Walter Barco contó que dejó el vehículo estacionado alrededor de las 18 y acompañó a su hijo a una consulta médica, pero cuando regresó, descubrió que el auto ya no estaba en el lugar.

El episodio se dio alrededor de las 18 prácticamente frente a la sede de Fiscalía, pero nadie vio nada. "Llevé a mi hijo más chico a una consulta médica al Sanatorio Plaza y como yo no puedo entrar por la puerta principal por los escalones, entré por la puerta de ambulancias", contó el hombre.

Al salir, cerca de las 19, su hijo llegó antes al lugar donde estaba el vehículo, que ya no se encontraba en el espacio. "No había vidrios rotos en el piso ni nada. Llamamos al corralón y chequeamos que mi auto ahí tampoco estaba", explicó.

Se trata de un Renault 9 bordó modelo 93 (dominio RMZ 390) que tiene un comando ortopédico casero para su discapacidad física. "Yo con el auto me manejo, soy vendedor y me manejo por los pueblos. También lo hago en algunos semáforos porque con la pensión no me alcanza", manifestó.