Las redes sociales, despiadadas contra el look de Shakira en el casamiento del año

Shakira fue una de las figuras internacionales más importantes en la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La colombiana asistió al casamiento junto a su pareja, Gerard Piqué, amigo del futbolista rosarino. Sin embargo, su vestido fue el blanco de las críticas en las redes sociales.

La cantante no posó para los medios pero sí se tomó fotos con invitados dentro del hotel City Center de Rosario donde se realizó la fiesta. Y fue noticia por su look. No solo por lo bien que lucía, sino porque usó el mismo vestido que en la producción para la revista Vanity Fair de Italia.

La colombiana usó una pieza osada de autor con corte a la cintura. En tonos negros con transparencias en escote y falda que dejan entrever su figura. El mismo look que vistió en la edición de junio de la publicación italiana.

En cuanto al peinado, Shakira usó el pelo lacio y se hizo una media cola que utilizó desde el inicio mismo del viaje rumbo a Rosario.