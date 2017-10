Las Flores celebró su sexto maratón con alta participación

Cientos de vecinos de Las Flores participaron ayer del ya tradicional Maratón Nuestra Señora de Itatí, competencia que se realiza anualmente por las calles del populoso barrio del Sudoeste con un claro sentido de promover la actividad física como vehículo de inclusión social, convivencia y apropiación de los espacios públicos.

La carrera largó pasadas las 10 frente al Polideportivo Las Flores, y pese al viento y al cielo nublado, vecinos de todas las edades recorrieron, cada uno a su ritmo, circuitos de 2 y 4,5 kilómetros, poniéndole ánimo y color a la jornada.

Del maratón, que lleva como lema "Un recorrido hacia la paz", participaron niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social municipal, Laura Capilla, quien graficó: "Esta es una experiencia que año a año se construye junto con las organizaciones que están en el barrio, constituyendo una excusa para encontrarse y reencontrarse, y poder construir juntos un recorrido por la paz, que es el lema de esta carrera".

"Esta experiencia —siguió—hace que visibilicemos el barrio Las Flores con propuestas positivas, donde a través de la integración intergeneracional y de la integración de las organizaciones podamos generar lazos de trabajo conjunto".

"Esto es un ejemplo de integración a través del deporte", destacó por su parte Carlos Pinto, coordinador del Polideportivo Las Flores, y agregó: "este es un recorrido por la paz, ya que hace unos meses el barrio tuvo algunas situaciones de violencia, por lo que la integración entre los vecinos y las instituciones es fundamental".

Pinto dijo sentirse gratificado "que la mayoría de estos chicos y chicas vienen a las actividades del polideportivo, que se encuentra abierto de lunes a viernes con un montón de propuestas para todas las edades".

Protagonistas

Narda llegó a la meta sonriente, acompañada de un joven que levantaba su brazo derecho mientras recibía el aplauso de sus vecinas y vecinos. Esta atleta de 80 años y vecina, desde hace 50, de Las Flores nunca se pierde el maratón ni las actividades para adultas y adultos mayores del polideportivo.

"Hoy hice la caminata y llegué en muy buenas condiciones. Todos me felicitan porque somos viejas vecinas del polideportivo", dijo sonriente, rodeada de abrazos y aplausos.

Finalizada la carrera, Sergio Rodríguez elongaba tras haber llegado primero en la competencia de 4 kilómetros. Este atleta que, si bien no es del barrio no se pierde ninguna edición de esta ya tradicional carrera, expresó: "Me parece muy bueno que se corra por la paz. Yo hace 28 años que corro maratones y me encanta participar de este tipo de actividades que apuntan a la integración, y de la que participa tanta gente".

La carrera es organizada por el Colegio Nuestra Señora de Itatí, el Gabinete Joven de la provincia de Santa Fe y la Subsecretaría de Recreación y Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social municipal.

Comenzó a correrse en 2012 como una puesta del barrio y las autoridades para generar vínculos territoriales en una barriada azotada por severos problemas de inseguridad y surcada por el narcotráfico.