Las abultadas boletas de la luz ponen en jaque a varios comercios

La Justicia le ordenó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que restituya el servicio eléctrico a un almacén de barrio que, a causa de los aumentos en las tarifas de 2016 y 2017, no pudo seguir pagando el servicio y acumuló una deuda de 40 mil pesos. Fue mediante una medida cautelar presentada por la Multisectorial Contra los Tarifazos, desde donde aseguran que en Rosario hay más de 20 casos de comerciantes que no pueden hacer frente a las facturas de la luz.

"El 24 de mayo pasado hubo una audiencia de mediación entre la Multisectorial y la EPE, convocada por la Defensoría del Pueblo de la provincia, en la que expusimos la situación de 20 comerciantes que no pueden hacer frente a los aumentos de la luz y temen por la continuidad de sus negocios", explicó el abogado de la Multisectorial, Juan Alcaraz. "Desde la EPE sólo propusieron hacer planes de pago que no solucionan el problema de fondo: que no les alcanza para pagar las facturas que se van acumulando", remarcó.

Desde ese día, cerca de diez comerciantes más expusieron el mismo reclamo.

Alcaraz es el asesor legal de las personas que se acercan a esta organización que busca frenar el impacto de los aumentos de los servicios en la ciudad que, afirman, es una de las principales causas del cierre de más de 3 mil comercios de distintos rubros. El número, dijo Alcaraz, es una estimación para toda la ciudad desde enero de 2016 a esta parte.

Cautelar

Hace diez días, María de los Angeles, quien desde hace más de 15 años tiene un pequeño almacén de barrio en Echesortu (ver aparte) se encontró con que la EPE le había desconectado el medidor que abastecía de energía a su casa y su comercio. La mujer tenía una deuda que refinanció y que ni así pudo pagar.

"Nos contactó. Estaba desesperada porque el único ingreso que tiene es el de su almacén", explicó Alcaraz, quien mediante la Multisectorial presentó ante la Justicia una medida cautelar para que pueda hacer uso del servicio hasta que se resuelva la cuestión de fondo. "Ella reconoce que tiene una deuda con la EPE, pero no todo lo que la empresa le reclama", expresó Alcaraz.

La presentación recayó en el Juzgado de Circuito Nº 3, que hizo lugar a la cautelar y ordenó a la EPE que restituyera el servicio al almacén al entender que habría un daño irreparable si no lo hace, en este caso, el comercio con el que se sostiene la familia no podría funcionar más.

En el oficio que la secretaria del Juzgado (con juez vacante) envió a la EPE, le ordena que "proceda con carácter urgente a la reconexión del servicio de energía eléctrica, hasta tanto recaiga sentencia definitiva". Es decir: hasta que se resuelva la cuestión de fondo que, de fallar en contra del reclamo de la Multisectorial, dejará sin efecto la cautelar. Mientras tanto, el inmueble será reconectado a la red.

en penumbras. María de los Angeles tiene un pequeño almacén en Echesortu. Está desesperada.