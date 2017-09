La renovación de 465 chapas de taxis, nuevo eje de debate en el Concejo

A partir de hoy, a las 9, la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal retomará el debate del jueves pasado, cuando el cuerpo deliberativo estuvo a un paso de definir la renovación de 465 licencias de taxis que vencen en noviembre. Entre los temas sobre la mesa, los ediles deberán definir si aceptan otro pedido de un sector autoconvocado que reclama una prórroga de un año para circular con vehículos 2012.

A pulir el lápiz. Los integrantes de la comisión, Carlos Comi, Renata Ghilotti, Aldo Poy, Verónica Irizar, Eduardo Toniolli, Marina Magnani y Enrique Estévez tendrán sobre la mesa el proyecto que se había consensuado el jueves pasado, pero que no pudo votarse en el recinto, junto a otras pretensiones de la familia taxista. Entre ellas, un nuevo pedido de los autoconvocados, quienes están incluidos en estas licencias al límite del vencimiento.

Cabe recordar que se puso sobre la mesa el mensaje de la Intendencia para darle continuidad a estas 465 chapas por 10 años. Podrán ser transferibles hasta la finalización del contrato vigente, previo pago del canon de 130.000 pesos financiables en 48 cuotas sin interés, incluidos en estos plazos los aportes tributarios.

En este marco, Irizar planteó excluir el pago del nuevo canon que se debería pagar dentro de 10 años y que, al momento de la renovación de noviembre próximo, la antigüedad de los coches sea menor a los 5 años (es decir excluir modelos 2012 hacia atrás).

"¿Quién no quiere cambiar el auto todos los años por un cero kilómetro?", se preguntó el vocero de los autoconvocados, Fernando Amicci para avanzar: "Hay gente que en este momento no puede poner autos 2012 para arriba, no lo pueden comprar".

Desde el sector se indicó que esta dificultad económica involucra al 32 por ciento de las licencias, para pedir que se imponga una prórroga de un año para este requisito.

"No estamos en contra. Pedimos un poquito de tiempo, porque además se junta el pago de las cuotas del canon con la compra de un auto. Nos dijeron que vayamos por un crédito del Banco Municipal, pero tiene la tasa más alta del mercado", dijo Amicci.

Irizar insistió con la postura del oficialismo. "De nuestra parte, toda la voluntad de diálogo. Pero el Concejo debe legislar por la seguridad y la mejor calidad de servicio para los usuarios y que, por ejemplo, se puedan colocar sillas para discapacitados. Ya hemos flexibilizado el resto de las cosas. Esperemos resolver un tema que lleva muchos días", auguró.

En tanto, en un borrador consensuado por diversos bloques, se propuso que estas licencias tengan un régimen de turnos de trabajo de 8 horas cada uno; y se fija caducidad de la prestación para casos de 15 multas graves juzgadas y condenadas. Hubo acuerdo en no ir a perpetuidad, sino a la transferencia de las chapas.

buscando el okey de los concejales. Autoconvocados piden usar coches modelo 2012.