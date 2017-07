La nueva maternidad del Roque Saenz Peña ya recibió a su primera bebé, Marilyn

Esta mañana nació Marilyn en la nueva maternidad del Roque Sáenz Peña, de Rosario. La beba pesó 3,040 kgs y se encuentra en perfecto estado de salud, al igual que su mamá, Daiana Fernández, de 18 años.

La madre, oriunda de Villa Gobernador Gálvez, tuvo dos horas de trabajo de parto y finalmente a las 11.25 de esta mañana nació Marilyn, su segunda hija, después de 40 semana de gestación.

A partir de este nacimiento todas las áreas del nuevo sector quedarán habilitadas para brindar la mejor atención, profundizando el paradigma del parto y nacimiento respetado que favorece el apego inmediato a través del contacto piel a piel entre la madre y el bebé.

La intendenta Mónica Fein y el Secretario de Salud, Leonardo Caruana, visitaron por la tarde a la bebe y le entregaron una manta realizada por los jóvenes del programa (0/25) como obsequio.

Tras el nacimiento, los profesionales realizaron todas las prácticas rutinarias que se realizan en el momento del parto, como medir la talla, el peso, etc, para respetar el intimo momento del contacto piel a piel entre madre e hija. "Me trataron muy bien y me siguen cuidando mucho, luego del parto pude tener contacto directo con ella durante más de una hora", destacó Daiana.

Enmarcado en el parto y nacimiento respetado a la mamá no le suministraron suero, tampoco rompió bolsa y tras parir la ligadura del cordón umbilical se realizó en el momento en que este dejo de latir.

La madre y la bebé se encuentran internadas en la sala TPR, donde se realizó el trabajo de parto y su recuperación (T.P.R.),junto a su marido.

Por su tecnología de punta, el Área de Atención Integral de la Mujer pasó, tras su inauguración en junio, por un tiempo de prueba, donde se ajustaron nuevos protocolos de funcionamientos, testeo y la puesta a punto del nuevo equipamiento de última tecnología.