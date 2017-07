La Multsectorial contra el Tarifazo recolecta firmas para pedir una tregua social

La Multisectorial contra los Tarifazos le pide a los gobiernos nacional y provincial "una tregua social" por al menos un año para que se pueda recomponer la situación económica de cientos de pymes y comercios que enfrentan serias dificultades para lograr su subsistencia. Para tal fin, los organizadores abrieron un registro de firmas para sumar el apoyo de la ciudadanía en general.

Así, desde las 10 de hoy, habilitaron en la esquina de las peatonales Córdoba y San Martín un puesto para que los ciudadanos pueden estampar su rúbrica para la petición. De esa forma, el reclamo de la Multesctorial y de las entidades que agrupan a pequeños y mediano comerciantes se mezclo con la actividad proselitistas de los candidatos que también eligieron esa céntrica esquina.





multisectorial2.jpg La Multisectorial contra el Tarifazo, esta mañana, en el cruce de las peatonales. Foto: La Capital/Celina M. Lovera



La propuesta de tregua social de la Multisectorial incluye el congelamiento de los aumentos tarifarios de luz, agua y gas y, además, que se establezca la prohibición de corte de estos servicios públicos. También se busca el cese de los despidos y el cierre de las importaciones, que tanto están afectando el mercado interno. Todo por el término de un año.

Juan Alcaraz, representante jurídico de la Multisectorial contra tarifazo, explicó que se está planteando una tregua social por un año, al menos, para que la gente pueda pasar esta situación económica que se está pasando "tan desastrosa".





multisectorial3.jpg El cruce de las peatonales fue caja de resonancia de las protestas contra los tarifazos. Foto: La Capital/Celina M. Lovera



"No se puede hacer frente a las tarifas que van a llegar, los nuevos tarifas de gas y agua. La luz ya aumentó terriblemente. Esto no afecta únicamente económicamente sino que afecta a su salud. Hay comerciantes o empresarios pyme que están muy nerviosos de no poder pagar o por si le van a venir a cortar el servicio. Todo crea una serie de tensiones que no permiten vivir tranquilamente", detalló Alcaraz.

El referente de la Multisectorial precisó que se buscará lograr el congelamiento por un año de la tarifa de luz, agua y gas y establecer la prohibición de corte de esos servicios públicos y básicos. También se solicita el cese de despidos y cierre de importaciones. "Los despidos están haciendo perder capacidad económica a la gente. Hay una baja de volumen de venta de pequeños comercios y afecta a la producción de las pymes", señaló Alcaraz al tiempo que recordó la reciente movida que se generó en Acebal para defender la industria del calzado.