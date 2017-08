La familia de la víctima de la trágica picada cuestionó la prisión domiciliaria del imputado

afirmó que no está conforme con la prisión preventiva domiciliaria que le impusieron ayer a Ariel L., el principal responsable de la tragedia. Además, expresó su preocupación porque al acusado "no se le haya quitado el carné de conductor de manera preventiva". La abogada Bárbara Reynoso, representante de la familia de Andrés Alejandro Muñoz, quien murió al ser embestido por un automovilista que corría una picada en 27 de Febrero y Necochea, afirmó que no está conforme con la prisión preventiva domiciliaria que le impusieron ayer a Ariel L., el principal responsable de la tragedia. Además, expresó su preocupación porque al acusado "no se le haya quitado el carné de conductor de manera preventiva".





"No estamos conformes con lo que se decretó ayer. Si bien le dieron prisión preventiva, ésta es con modalidad domiciliaria. El juez Leiva le imputó homicidio culposo triplemente agravado por exceso de velocidad, por culpa temeraria y por estar realizando una picada ilegal. Todo esto es gracias a la modificación del éstos son agravantes que se agregaron al Código Penal. Si este hecho hubiese pasado antes de enero de este año, el acusado estaría en libertad", afirmó Reynoso.





destrucción total. Muñoz, de 35 años, manejaba el Fiat Duna rojo por calle Necochea. Murió producto del brutal choque.









En declaraciones al programa "Zysman 830", la patrocinante de la familia de la víctima sostuvo: "El juez consideró que no había peligro de fuga y por eso le impuso prisión domiciliaria hasta el 28 de agosto. Esperamos que para esa fecha podamos ser parte del juicio para poder pelearla un poco más".



"El video es escalofriante, tremendo. En ese video se ve todo. Con estas imágenes quedó acreditado la velocidad con que venían, la impunidad total que tuvieron y que claramente se ve que estaban corriendo una picada"

"El video es escalofriante, tremendo. En ese video se ve todo. Con estas imágenes quedó acreditado la velocidad con que venían, la impunidad total que tuvieron y que claramente se ve que estaban corriendo una picada. Se ve muy bien que el Duna de Muñoz venía muy despacio. Todo esto tiene que comprobarse con las pericias accidentológicas. Así se sabrá bien a qué velocidad venían. El fiscal cree en base a las cámaras que iban a cien kilómetros por hora. Se hizo un cálculo de que recorrían una cuadra en 3 segundos 57 décimas de segundo", afirmó Reynoso.

El terrible accidente ocurrió el sábado a la madrugada en 27 de Febrero y Necochea







La abogada dijo que Muñoz era remisero no habilitado y que al momento del choque estaba llevando a una persona a trabajar. Esa persona está internada, pero fuera de peligro. También agregó que la víctima fatal tenía mujer y tres hijos.





"Seamos realista. La prisión domiciliaria es una ficción. No existe en el plano real. Es muy fácil de evadir o de no cumplir.

"Creemos que en caso de una condena será de cumplimiento efectivo por tratarse de una figura legal agravada. No le correspondería el mínimo de la pena. Vamos a luchar porque esté preso. Eso es lo que la familia de Muñoz quiere y es lo que corresponde. Nos llamó atención que en la audiencia de ayer tampoco se le haya retirado la licencia de conducir. Pero bueno, se supone que está en prisión domiciliaria", afirmó Reynoso.

"Seamos realista. La prisión domiciliaria es una ficción. No existe en el plano real. Es muy fácil de evadir o de no cumplir. Podría no cumplir con esa prisión domiciliaria. En Santa Fe nadie controla nada. Es una mentira. La familia de Muñoz tomó muy mal la resolución del juez. Esperaban otra resolución", agregó Reynoso.