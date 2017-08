La Defensoría del Pueblo y el Registro Civil sellaron un importante convenio

Con el objetivo de que todos los habitantes de la provincia puedan acceder al Documento Nacional de Identidad y a los derechos cuyo ejercicio se ven imposibilitados por la falta de identificación, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe rubricó un convenio con la Dirección del Registro Civil. En tal sentido, ambos organismos se comprometen a establecer canales y mecanismos que garanticen a las personas, principalmente aquellas en situación de vulnerabilidad, la obtención de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción que resulten necesarias para la realización de trámites vinculados a la seguridad social.

El acuerdo fue firmado por el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, y el director del Registro, Gonzalo Carrillo, durante un acto realizado en la Sede Santa Fe de la defensoría.

"Este convenio es muy importante, porque nos comprometemos a coordinar acciones destinadas a las personas que no están registradas, en particular a gente de sectores vulnerables, para que puedan lograr no sólo su registración, sino que recuperen su identidad. Las personas que no están registradas no existen administrativamente como sujetos de derechos, no pueden acceder en la mayoría de los casos a los servicios de salud, educación, trabajo, a una vivienda digna e inclusive a trasladarse libremente o ejercer sus derechos electorales", explicó Lamberto.

El defensor añadió que "no se trata sólo de indocumentados, que naturalmente también lo vamos a abordar, sino de personas que no tienen registración previa, es decir no tienen partidas, nunca fueron hechas, se han extraviado o son de otras provincias, con lo cual no pueden hacer el trámite del documento".

Lamberto confió en que, con la firma y "difusión de este convenio, a través de la participación del Estado, de las escuelas, de las entidades de seguridad social, se podrá lograr que todas las personas que no tengan la registración la puedan tener. Desde la defensoría vamos a acompañar para lograr que se hagan los trámites administrativos y, en particular a los que tienen más de 13 años, acompañarlos en los trámites judiciales para que obtengan sus documentos", destacó.

Por su parte, Carrillo consideró que el hecho de "que se comprometa otro organismo del Estado a garantizar el acceso de todos los santafesinos a la documentación es muy importante". En ese contexto, explicó que en el Registro Civil "se venía trabajando estos temas pero aisladamente, y que ahora participe la Defensoría del Pueblo marcará una etapa diferente, porque este organismo tiene más acceso ala ciudadanía".

El funcionario provincial evaluó que "el tema del subregistro es una problemática a nivel latinoamericano" y reafirmó que "es importante tener a la población registrada para que pueda acceder a todos los derechos. En Santa Fe lo hemos combatido bastante, de hecho hay varias iniciativas que presentamos a nivel nacional, pero es complejo porque hay que ir buscándolo caso por caso", consideró.

El acuerdo compromete a los organismos a establecer "canales de cooperación y colaboración para garantizar a todos los ciudadanos de Santa Fe, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, su inscripción en el Registro Civil y la obtención de las actas de nacimiento, matrimonio y defunción que resulten necesarios para la realización de trámites vinculados a la seguridad social".