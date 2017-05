La Corte espera dictamen sobre descanso dominical

La Corte espera que esta semana el procurador general, Jorge Barraguirre, brinde su dictamen respecto de si, a su entender, hay cuestiones constitucionales que el máximo tribunal de la provincia deba revisar respecto de un fallo de la Justicia de Reconquista que declara inconstitucional la ley de descanso dominical. Esto, después de que el gobierno provincial y de dos municipios del departamento General Obligado presentaran recursos de queja para que ese fallo sea revisado. La decisión de Barraguirre al respecto no es vinculante, pero es uno de los pasos previos para que la Corte resuelva revisar o no la cuestión de fondo, esto es, la constitucionalidad de la normativa. El caso rosarino sigue caminos similares, pero aún no fue abordado por el máximo tribunal.

En marzo, la Corte hizo lugar a recursos de queja interpuestos por la provincia y dos municipios del departamento General Obligado, contra un fallo de la Cámara de Reconquista que declaró inconstitucional la ley de descanso dominical y las ordenanzas que la reglamentan a nivel local. La norma prevé que los supermercados de más de 1.200 metros cuadrados cierren sus puertas los domingos y algunos feriados nacionales. Provincia y municipio presentaron sendos planteos de inconstitucionalidad que fueron rechazados por la propia Cámara, que debe admitir el recurso para que la Corte lo revise. Ante la negativa, los mismos actores plantearon recursos de queja que fueron admitidos. El objetivo es que el máximo tribunal de la provincia revise la constitucionalidad del fallo que declara inconstitucional la ley.

En ese contexto, la Corte corrió vista al procurador general, Jorge Barraguirre, aún debe expedirse respecto de la admisibilidad del recurso de constitucionalidad. Estaba previsto que lo hiciera la semana pasada, pero no ocurrió. Fuentes judiciales indicaron que será emitido esta semana.

El dictamen del procurador no es vinculante, pero sienta una postura. Si el alto tribunal resuelve revisar el fallo de Reconquista, deberá expedirse luego respecto de la cuestión de fondo: si la ley 13.441 es o no constitucional.

El domingo pasado los supermercados que superan los 1.200 metros cuadrados funcionaron. Es que la ley provincial 13.441 —o de "descanso dominical"— prevé el cierre de los comercios todos los domingos y en cinco feriados nacionales: 1º de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 26 de septiembre (día del empleado de comercio). Sin embargo, existe un acuerdo entre las cámaras de supermercados, la Asociación Empresaria y la de Empleados de Comercio que establece que los fines de semana largos que incluyan uno de los feriados previstos por la ley, el domingo sea laborable. Por ese mismo motivo, ayer los supermercados no abrieron.