La Coad considera que la oferta salarial del gobierno "mejoró, pero es insuficiente"

La secretaria general de la Coad, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, Laura Ferrer Varela, indicó hoy que "hubo una mejora en la oferta salarial" del gobierno pero la consideró "insuficiente" y que ahora una asamblea de los profesores decidirá si "se acepta la propuesta o se continúan con las medidas de fuerza".

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, Ferrer Varela indicó que "hubo una mejora en la oferta salarial. El gobierno reaccionó ante dos temas: uno que estamos cerca de las elecciones y tienen dos candidatos que están en las áreas de Educación y tener un conflicto abierto no les convenía. Y segundo que tenemos una decisión de nuestro congreso que decidió no iniciar el segundo cuatrimestre si no había una propuesta salarial. Esta propuesta aumenta en tres puntos la oferta anterior, pero sigue siendo muy baja. Hoy el sueldo garantizado es de 8.500 pesos para un semi y 17.000 para una exclusiva y ahora se aumenta ese salario. El año pasado habían firmado una propuesta que ningún docente iba a cobrar por debajo del 20 por ciento del salario mínimo vital y móvil".

"Eso no lo cumplieron y ahora dicen que retroactivo a enero lo van a hacer. El otro tema es darnos cuatro cuotas: la de 4 por ciento que la otorgaron en marzo, el 6 por ciento en junio, un 8 por ciento en septiembre, y 5 por ciento para noviembre. Como es acumulativo completa un 25,01 por ciento para el cargo más bajo, escalonada y acumulativa", desmenuzó .

Acerca de cómo consideraban la propuesta, la secretaría general de Coad señaló que "ayer en la asamblea la juzgamos insuficiente, pero estamos llamando al conjunto de los docentes a votar si aceptan o rechazan la oferta del Congreso. El martes tendremos un congreso y decidiremos si aceptamos o seguimos con una medida de fuerza".

Al pedírsele precisiones sobre el porqué era insuficiente, la docente explicó que "porque ese 25 por ciento representa menos de un 13 por ciento del aumento de la masa salarial respecto a lo que cobramos el año pasado. Porque no recupera lo perdido el año pasado. Como al conjunto de los trabajadores, se nos cayó el salario en más de un 10 por ciento. Eso significa que nos deben, dependiendo del cargo, más de un salario y medio. Eso quiere decir que en diciembre deberían habernos dado un bono de 20 mil pesos para el cargo más bajo. No nos dieron nada".

"Gracias a la lucha que venimos realizando, gracias a la amenaza de un no comienzo del segundos semestre, es que se llegó a esta mejora. Ya hora debemos decidir", redondeó Ferrer Varela.