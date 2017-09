La Asociación Médica dice que la ley que prohíbe el cobro del plus "es inconducente"

El presidente de la Asociación Médica de Rosario (AMR), Dardo Dorato, afirmó que la ley que prohíbe en toda la provincia el cobro de plus médico y que obtuvo ayer media sanción en la Legislatura, "será inconducente", y aseguró que la situación del financiamiento del sistema de salud "no se arregla por ese lado".

"Lo que hay que hacer es sincerar el sistema de financiamiento en la provincia y en el país. Este es un tema muy complejo. En el sistema, en mucho de los casos, los honorarios de los médicos sirve de financiamiento para las grandes instituciones y eso hace que en muchos casos no se le pague al médico", afirmó Dorato.





En declaraciones al programa "Zysman 830", el titular de la AMR agregó que "por la vía informal termina regulándose el mercado por una vía indebida. Hay de todo. Hay médicos que no cobran y, por supuesto, también hay profesionales que se exceden y piden lo que no deben pedir".

"A través de la Asociación Médica, por convenios que maneja esta institución y que cobran miles de médicos en sus consultas y prácticas ambulatorias, pagamos rigurosamente cada quince días lo que la obra social paga. Nosotros recomendamos a los médicos que no caigan en esa práctica", añadió.

Dorato aclaró que "hay muchos convenios que no pasan por la AMR y pasan por otras instituciones que nosotros no tenemos control. Esto hace que esta heterogeneidad de la forma de financiamiento del mercado sea muy difícil de controlar. No hay gobernabilidad sobre el propio mercado".

