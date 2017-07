La angustia de la madre cuyos hijos estaban en la taza de "La Coctelera" que se salió del eje

El parque de juegos mecánicos del Parque Independencia fue clausurado por un incidente que ocurrió ayer a la tarde cuando una taza de "La Coctelera" se salió del eje. Según la primeras versiones, el desperfecto no pasó a mayores porque no hubo lesionados y en el juego no se encontraban menores en ese momento. Aunque Natalia Yacobuzio, en diálogo con La Capital, contó como fue el hecho y sostuvo que dos de sus hijos se encontraban en la taza que ayer se salió de lugar.

Natalia relató que fue al parque con sus tres hijos. Y que los cuatro, divididos de a dos, se subieron a la atracción del parque. "En la taza que se salió de lugar estaban mi hija de 12 años y mi hijo de 5. Eramos los únicos cuatro en el juego", confió.

Leer más: Clausuran los juegos del Parque Independencia por fallas en una taza de la Coctelera

E inmediatamente describió: "El juego empezó normalmente, hizo dos vueltas, sentí un cimbronazo, chocaron las tazas, y la que ocupaban mis hijos se salió de su lugar y terminó contra la estructura de hierro que protege el juego".

"Los chicos no se lastimaron de milagro. Fue un susto grande", agregó Natalia, que manifestó que llamó "al 147 para hacer la denuncia" pero que fue una amiga de su hermana quien "hizo la denuncia correctamente".

Natalia se mostró indignada por lo sucedido. "No sé a quién hay que recurrir para estas cosas. Si este es el mantenimiento, es un desastre. Seguro el parque el próximo fin de semana va a estar funcionando. Mañana se puede salir una taza u otro juego", cerró con una mezcla de angustia e indignación.