Jorge Messi se enojó y reveló que denunciará a un familiar por calumnias e injurias

Jorge Messi rompió el silencio. Dejó de lado el perfil bajo. Y cansado de algunas acusaciones, recogió el guante y respondió. Le contestó a su tía, quien desató una tremenda polémica con sus declaraciones.

"Es la hermana de mi viejo y cuando falleció mi papá ni apareció. Si la cruzo, no la conozco. Llevo 20 años sin verla", explicó luego de que Susana Messi asegurara ayer que sentía un profundo dolor por no haber sido invitada al casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. E inmediatamente agregó: "Hace 20 años que no la vemos. Además está loca, todo lo que dice son inventos".

Jorge reveló además que las declaraciones de su tía le pusieron "los pelos de punta" y aseguró que la denunciará por "calumnias e injurias".

Susana cuestionó a la mamá de Leo y aseguró estar muy preocupada por la salud de su sobrino Jorge. "Me da mucha pena porque yo fui a verlo a Leo antes de que se vaya a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no le había hecho nada", indicó en la nota para Infama, donde también aseguró no merecer semejante desprecio de su familia.