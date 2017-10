Joan Manuel Serrat fue declarado Doctor Honoris Causa y Rosario se vistió de fiesta

Luego de los pasos protocolares del acto, Serrat pronunció un extenso, pero emotivo discurso en el que, además de agradecer la distinción, hizo consideraciones sobre la situación actual en Cataluña, su tierra natal; tuvo cálidas palabras de recuerdo hacia su amigo Roberto Fontanarrosa y afirmó entre otros conceptos "Me hace feliz saber que con mi trabajo he podido ayudar al aprendizaje de otros".

En el inicio de sus palabras, Nano dijo: "Quiero agradecer esta carga de emociones que me llegan en forma de recuerdos, de imágenes, de palabras, de voces idas".

"Se dice que la parte más difícil de un discurso es el comienzo. En este caso no lo es. No sería prudente bajarme de esta tribuna sin haberme librado de un sentimiento que vengo rumiando hace días, días complicados, de sobredosis emocionales, donde la incompetencia, los intereses no siempre confesables no siempre coinciden en este territorio amado por mí que se llama Cataluña", expresó













Rosario se vistió de fiesta para rendir homenaje a Joan Manuel Serrat. En una emotiva ceremonia realizada en el Teatro La Comedia, el cantante catalán fue declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario y visitante distinguido por la Municipalidad.