Javkin: "No se resentirán el servicio ni las obras"

El secretario General de la Municipalidad, Pablo Javkin, defendió la postura oficial de no aumentar la tarifa del transporte urbano de pasajeros en lo que resta de 2017. "No aumentamos el boleto porque cuidamos el bolsillo de los rosarinos", aseveró y destacó que mantener el actual valor "no resentirá el sistema, ni ninguna de las 150 obras que estamos llevando adelante".

Luego, el funcionario municipal sostuvo: "Este es un momento en el que más que nunca tenemos que cuidar el bolsillo de los rosarinos, y por eso tomamos la decisión de no hacer uso de las facultades que nos permitirían aumentar el boleto. Mientras tanto, seguimos invirtiendo para mejorar el sistema garantizando que esta decisión no va a afectar ni al sistema ni al plan de obras que tiene la ciudad".

El candidato a concejal apuntó que "en los últimos meses se incorporaron 70 nuevas unidades, se están construyendo 1.100 nuevas garitas en las paradas de toda la ciudad, se incorporó la flamante línea Q y nuevas estaciones de bicicletas públicas".

"En lo que va de 2017 —continuó— ya invertimos unos 700 millones de pesos (en el transporte)". Además, cruzó a la oposición en el Concejo. "Parece que algunos concejales les molesta que no aumentemos el boleto y nos critican por no hacerlo. Sería bueno que la energía que ponen en criticarnos la ocupen en defender el sistema pidiendo al gobierno nacional que distribuya equitativamente los subsidios al transporte. Todos sabemos que la gran mayoría de esos subsidios son para la ciudad de Buenos Aires", añadió.