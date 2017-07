Irrumpieron en el sector de lanchas del Laguito y vandalizaron tres embarcaciones

Este fin de semana tres lanchas del Laguito del Parque Independencia fueron vandalizadas en la zona de las embarcaciones a motor.

Fernando Albrán, presidente de la cooperativa de trabajo del crucero, denunció ante la seccional 5ª de policía que en la mañana del sábado habían desconocidos irrumpieron en el sector de las lanchas a motor de Parque, ocasionando la rotura y el destrozo de tres lanchas.

"Fue a abrir las lanchas para trabajar como de costumbre. Y a las 10 de la mañana me encuentro con una lancha hundida y las otras por la mitad de agua. Los toldos todo rotos y los farolitos de las luces quebrados y ya no sirven para nadie", se quejó.





En contacto con Zysman 830 de La Ocho, contó que tuvieron que invertir cinco horas para poder reflotar las lanchas que se habían hundido. "Fue puro vandalismo, hacer daño, porque no le sirve nada a ellos. Y a mí me generó una angustia tremenda, porque no sabía si iba a poder trabajar o no", lamentó Albrán.