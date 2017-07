Irizar comparó al PRO con el kirchnerismo y dijo que busca "disciplinar gobiernos locales"

La concejala se metió en la polémica entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la intendenta Mónica Fein por los supuestos pedidos del gobierno nacional de condicionar el aval a los créditos externos a una reducción del personal municipal.

En declaraciones al programa "La mañana entera" de La Red, Irizar fue consultada sobre qué porcentaje del presupuesto municipal era destinado a abonar el sueldo de los trabajadores municipales y al respecto respondió que "está en el orden del 47 o 48 por ciento del total del gasto, incluyendo la planta de Salud Pública. Tenemos indicadores muy buenos si lo comparamos con el resto de las ciudades".

Al preguntársele sobre qué cantidad de trabajadores tenía el municipio, Irizar explicó que "la ciudad hace muchos años que publica el listado de todos sus trabajadores, inlcuidos sus sueldos. Toda la información es transparente. El plantel 2016, incluidas todas las modalidades de contrataciones, estaba en 12.189 trabajadores. Estamos hablando de 12 trabajadores cada 1.000 habitantes. Por eso nos sorprende que quieran revisar los números de Rosario, cuando la ciudad de Buenos Aires tiene 66 empleados por cada 1.000 habitantes. Me parece lamentable y una falta de respeto a la autonomía de los gobiernos locales. Creo que en esto de disciplinar o cercenar la libertad de los gobiernos locales para condicionaros en la transferencia de los fondos el PRO se parece al kirchnerismo".

La concejala del Frente Progresista agregó que "estamos dispuestos y abiertos, no tenemos problemas en mostrar información. Pero tampoco estamos dispuestos a que un par de ceos de Capital Federal, que desconocen absolutamente la realidad del interior y lo que ha construido Rosario, vengan a manejar la política de esta ciudad, la política en términos de inversión pública".

Irizar fue más allá con sus críticas al gobierno nacional al asegurar que "hoy no asumen la responsabilidad de que son un gobierno nacional y deberían cuidarse en sus declaraciones porque la verdad es que este gobierno, y no puede echarle la culpa a la pesada herencia, es el gobierno con mayor presión fiscal. Es decir el que se lleva más en impuestos de lo que producimos, además de tener un déficit récord y es el gobierno que más ha endeudado a nuestro país, con cifras récord. Por eso ellos, antes que venir a hacernos planteos, primero deberían ver cómo pueden resolver el manejo de las finanzas públicas nacionales y el manejo de la economía, que no encuentra su rumbo".