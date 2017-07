Insólito: fue a buscar la camioneta y estaba bajo el agua

Un episodio muy curioso alteró la rutina habitual en el tradicional club Náutico Sportivo Avellaneda. Es que un hombre que trabaja de custodio en esta reconocida entidad deportiva de la costa rosarina terminó con su camioneta sumergida en las aguas del río, lo que provocó la sorpresa del empleado y también de todos los asociados de la institución.

Mayúsculo fue el gesto de asombro cuando este hombre fue a buscar su camioneta tras cumplir con las horas de su jornada laboral, y observó que el vehículo no estaba estacionado en el sector donde lo había dejado. En un primer momento, la duda le generó una escena de aturdimiento y palpable confusión, pero cuando comenzó a buscar con más detenimiento advirtió que la chata estaba bajo el agua.

No fueron sencillos los instantes posteriores a este inquietante hallazgo. Es que el trabajador que actúa como custodio en el club Náutico Sportivo Avellaneda debió afrontar prácticamente una odisea desde ese momento. La secuencia de hechos con complicaciones continuó cuando el hombre pidió permiso a las autoridades del club de zona norte para poder sacar la camioneta, y se encontró con una respuesta que no esperaba. Los dirigentes le comunicaron que no le daban permiso para hacerlo.

Por "protocolo"

La postura de las autoridades del club multiplicó la intranquilidad del dueño de la camioneta. Y encima no le dieron una explicación razonable. Simplemente le comunicaron que no podía sacar el auto del lugar por cuestiones de "protocolo" que para este tipo de casos dispone la entidad deportiva.

El laberíntico y llamativo hecho se desarrolló el sábado pasado, cuando el titular de una camioneta Peugeot fue a buscar la misma tras cumplir con su horario de trabajo habitual y, tras revisar con esmero en el playón de estacionamiento, luego pudo advertir que el vehículo había caído al río.