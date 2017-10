"Gran momento para pasar a ser propietarios"

Al cierre de una jornada que dejó en evidencia el interés de los jóvenes por los créditos para la vivienda, las autoridades del Procrear se mostraron realmente muy satisfechas. "Los jóvenes generaron su propio espacio en la política, en la economía, en las empresas y en todos los ámbitos de acción. Pero hay un espacio que por mucho tiempo les fue postergado, su propio espacio: la casa propia. Por eso consideramos que es un gran momento para que pasen de ser inquilinos a propietarios", destacó Ramón Lanús, vicepresidente del programa nacional.

"Este nueva línea responde a la alta demanda del público joven en los llamados anteriores. Según nuestros análisis, no podían entrar al programa por falta de ahorro previo, porque no tenían antecedentes crediticios o porque tenían ingresos no registrados", apuntó el funcionario. "Sin dudas es un segmento que desde el Estado nacional creemos que debemos apoyar y acompañar con este tipo de créditos", subrayó Lanús.