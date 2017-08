Giuliano deberá en octubre duplicar largamente sus votos de ayer

El concejal rosarino Diego Giuliano, con una suma que terminaría arriba de los 60.000 votos y el 3,3 por ciento del total (contaba 44.430 con el 73,84 por ciento de las mesas escrutadas), se mostró "satisfecho" por el resultado de su elección.

El consagrado candidato a diputado nacional para octubre por "1Proyecto Santafesino" terminó detrás de Cantard, Rossi, Contigiani, Rodenas y Boasso, en ese orden, pero adelante de todo el "pelotón menor".

"Creo que lo de hoy es la foto de una película cuyo argumento va a ir cambiando hasta octubre. Faltan dos meses y es probable que un porcentaje de los votantes muten como lo han hecho otras veces en Santa Fe", declaró a La Capital el postulante del partido de Sergio Massa. "Así y todo, y no quiero dejar pasarlo, creo que el dato de la jornada es la implosión del socialismo", destacó. "Veo a un candidato a intendente 2019 implosionado", dijo en relación a Pablo Javkin.

Giuliano evaluó que "la polarización nacional también tuvo su réplica" en la elección para diputados en Santa Fe, y en ese contexto dijo: "Hicimos una muy buena elección en nuestra ciudad y hasta en el departamento Rosario, por los números que manejamos de Villa Gobernador Gálvez y Pérez".

"En el resto de la provincia la gente no me conoce mucho y no podía pretender mucho más", confesó.

Giuliano tiene por enfrente el desafío de duplicar largamente los votos de ayer para arribar a los cerca de 140.000 que le permitan ser uno de los nueve diputados nacionales electos en octubre.

Para eso cuenta con la esperanza de que una parte de los votantes que ayer pusieron la boleta de Alejandra Rodenas fugue del armado justicialista para su lado.

"No me quiero meter en la interna del Frente Justicialista porque no corresponde, pero no dejo de notar la forma contundente en que el voto de Rossi encapsuló a todo el kirchnerismo existente en la provincia", manifestó.

El comando de Giuliano manejaba anoche que en Rosario el precandidato arañaba el 6 por ciento de los votos, y que lo separaba una distancia de menos de 1.000 votos del candidato oficialista Contigiani. También afirmaban allí que Giuliano —también en la ciudad— estaba empardado, sino por encima, del radical Jorge Boasso. Eso era con un porcentaje parcial de las mesas locales escrutadas.

Esquema

Diego Giuliano, afiliado justicialista, con una incursión como aliado del PRO en 2013, participó en la elección de ayer de un armado político que tuvo al diputado nacional Alejandro Grandinetti como ideólogo y articulador. Con la venia final de Massa, el dispositivo lo puso a él en la cancha para la banca de diputado mientras que a la concejala Daniela León (radical) se la ubicó para una reelección. El trío logró además diseminar las aspiraciones de la mediática Amalia Granata de competir por dentro del espacio, disputándole a Giuliano.

Granata debió armar otro partido. Giuliano observó anoche con cierto alivio (y satisfacción) que los resultados lo mostraron siempre con ventaja sobre Granata.