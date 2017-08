"Fue un accidente, no un crimen", dijo la defensa del acusado de atropellar y matar a un cadete

Juan Carlos Schmitt, acusado de atropellar y matar a un cadete en barrio Belgrano, pedirá que se aplique la figura de homicidio culposo. La defensa del mecánicopedirá que se aplique la figura de homicidio culposo.









El abogado Ignacio Carbone afirmó que el hecho que terminó con la vida de Damián Orgaz "fue un accidente y no un crimen como planteó la Fiscalía", sin embargo reconoció que hubo "exceso de velocidad".





mecanico.jpg Schmitt y su abogado defensor en el inicio del juicio. Lo acusan de homicidio simple con dolo eventual. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.







En declaraciones al programa "Zysman 830", Carbone rechazó "enérgicamente que esto se trate de homicidio simple con dolo eventual. Por supuesto, no hemos desconocido la participación en un accidente de parte de Schmitt. Tampoco hemos desconocido que iba una velocidad superior al límite permitido en la calle donde ocurrió este accidente. Pero no salir de la culpa, de que esto fue un accidente y no un crimen como plantea la Fiscalía".