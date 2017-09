Fijaron fecha para la segunda autopsia al cuerpo de la bibliotecaria muerta en una comisaría

El defensor de la familia de la bibliotecaria María de los Angeles Paris -quien falleció en extrañas circunstancias en la comisaría 10 el pasado 3 de mayo- confirmó esta mañana que el próximo 3 de octubre se realizará la segunda autopsia al cuerpo de la mujer y que la misma estará a cargo de personal de la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

María de los Angeles Paris tenía 45 y la noche del miércoles 3 de mayo de este año concurrió a la seccional 10 de policía, ubicada en Darragueira al 1100, a efectuar una denuncia y terminó falleciendo en extrañas circunstancias dentro de la misma.

En declaraciones al programa Zysman 830, el abogado Sebastián Sancevich indicó que la reautopsia al cuerpo de la bibliotecaria del Complejo Educativo Gurruchaga "finalmente será el 3 de octubre con personal de la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un hecho novedoso que permitirá dilcuidar qué pasó con María de los Angeles, hecho que no se pudo averiguar en la primera autopsia en virtud de las irregularidades que denunció la querella, el cuerpo jurídico, el gremio, la asamblea permanente de los derechos humanos".

"Lo que denunciamos es que hay irregularidades. La motivación no la conocemos. Sí decimos que no se hicieron estudios de rayos X, no se profundizó en los elementos que se han investigado y por eso era necesario una segunda autopsia".

El letrado abundó que esa primera autopsia "fue incompleta, insuficiente, no respetó los protocolos internacionales. Finalizada esa autopsia no se conservó en debida forma el cuerpo, se lo envió a un nicho. Ahora, en una segunda autopsia, nos encontramos con severas limitaciones para continuar con esta medida. Sí va a ser muy importante que se efectivice. Es un hecho que marca en el fuero local un antecedente muy importante en casos de gatillo fácil o cualquier otro, para que intervenga un cuerpo idóneo y especializado distinto al de la provincia".

"Fue una autopsia incompleta. Por ejemplo, encontrándose golpes en el cuerpo de María de los Angeles no se hicieron rayos X. No se hicieron correctamente peso y medida de los órganos como debería hacerse. Se trata de una muerte en custodia y se debería haber analizado en forma pormenorizada todos los elementos y no se hizo", se quejó el abogado de la familia Paris.

Al preguntársele si consideraba que hubo responsabilidad policial respondió que "lo que queremos es el esclarecimiento de los hechos. Nosotros siempre denunciamos que ella estaba en la comisaría, que sufrió violencia y que estando en custodia se dio la muerte. Queremos saber si la muerte fue por causa natural o violenta".



Acerca de cuánto tiempo podrían demorar los resultados de la segunda autopsia dijo que

"cuánto van a tardar no sabemos porque hay muchos elementos que se pueden llegar a ordenar, como por ejemplo nuevos estudios toxicológicos o exámenes complementarios que no sabemos cuándo van a terminar. Va a haber un informe preliminar pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar".