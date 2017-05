Fein garantizó que no hay "ningún plan de cerrar el microcentro" rosarino

La intendenta Mónica Fein negó hoy toda posibilidad de cerrar la zona del microcentro debido a la polémica que genera las obras realizadas por el municipio y que ocasionan no sólo caída en las ventas sino serios inconvenientes en el tránsito, al señalar que al microcentro "tenemos que pensar en mejorarlo y arreglarlo y analizar las congestiones para dar una solución definitiva una vez terminadas las obras, pero no hay ningún plan de cerrar el microcentro".

Embed #Ahora presentamos 25 nuevas unidades para la línea 115 que se suman a nuestro Sistema de Transporte #movilidad pic.twitter.com/KUO6jpZuWf — Municipio de Rosario (@MuniRosario) 28 de abril de 2017



Al presentar nuevas unidades de la nueva línea 115 en el barrio 7 de Septiembre, la intendenta fue consultada sobre si la Municipalidad tenía elaborado algún plan para reordenar el tránsito en la zona del microcentro, y al respecto señaló que "claramente que cuando estamos en obras en el Area Central se ocasionan otros inconvenientes. SI bien creemos que es fundamental aportar al área histórica de la ciudad, las obras llevan tiempo y los vecinos del barrio lo saben. Pero pasado ese tiempo la ciudad cambia y eso es lo que queremos y como siempre, analizando cuál es el mejor sistema".

"Tenemos que pensar en mejorarlo y arreglarlo (al microcentro) y analizar las congestiones para dar una solución definitiva una vez terminada las obras, pero no hay ningún plan de cerrarlo".

"Terminadas las obras de calle Sarmiento -amplió la titular del Palacio de los Leones-podremos evaluar con mayor precisión todos los cambios y modificaciones que hay que hacer en las líneas de transporte, pero siempre con un objetivo: creemos que la mejor accesibilidad que tiene que tener el ciudadano está en el transporte público. Cuatrocientos mil viajes por día demuestran que es lo que eligen los ciudadanos, y por supuesto ser compatible con compartir la calle con el auto, con la bicicleta y con el peatón".

Sobre la posibilidad de retrotraer la decisión de modificar los recorridos dijo que "siempre lo estamos monitoreando. Además tuvimos un problema de corte en calle Mitre, donde se rompió un caño. Y si encima de que hay congestión se produce la rotura de un caño de Aguas Santafesinas el impacto es mayor. Pedimos disculpas a los vecinos, pero creemos que el centro histórico de Rosario tienen que quedar en nuevas condiciones pensando en la ciudad que viene y junto con eso fortaleceremos todo lo que tenga que ver con control, y reordenamiento del sistema de transporte".



Acerca de las nuevas unidades de la línea 115 dijo que "todos los meses vamos a presentar nuevas unidades, lo hemos hecho con la 122, ahora con la 115. Se trata de 25 nuevas unidades y hemos decidido hacerlo aquí en este barrio 7 de Septiembre, donde pasan cinco líneas de colectivos pero nos parecía importante también decir que estos coches, de la mejor calidad, con condiciones de sustentabilidad y accesibles para las personas con discapacidad, van a cada barrio de la ciudad".