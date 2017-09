Fein dijo que el kirchnerismo tomó la decisión política de "no hacerse cargo del narcotráfico"

La intendenta Mónica Fein acusó al kirchnerismo de no haberse hecho "cargo del narcotráfico" durante sus doce años de gestión y de "hacer responsables a los demás" de muchas cosas que pasaron durante su gobierno. Así respondió a las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien responsabilizó a la provincia de Santa Fe y a Rosario del flagelo del narcotráfico.

A la hora de analizar las declaraciones de la exmandataria, Fein aseguró que tienen un "gran cinismo" e instó a Cristina a "explicar cómo entró la efedrina, preguntarle a Aníbal Fernández, que fue su ministro".

Y continuó: "Plantear eso habla de la decisión política del kirchnerismo de no hacerse cargo del narcotráfico. Eso habla del problema que tiene el país hoy, y la verdad que lo lamento. Lo expresa con claridad. cree que el narcotráfico es un problema de una provincia cuando nosotros no somos fronterizos con ninguna lugar productor. Es una decisión nacional de no cuidar las fronteras. También de permitir procesos mas que sospechosos como el caso de la efedrina".

"Cuando uno no se hace cargo de lo que hizo en 12 años, no puede pensar en el futuro", expresó la intendenta, y agregó: "Creo que hubo muchas mentiras, y sobre todo no hacerse cargo de muchas cosas que pasaron y hacer responsables a los demás".

También aseguró que la exmandataria debería dar explicaciones sobre "qué hizo con Gendarmería en las fronteras" para combatir el ingreso de droga al país.

"Hubo una decisión de no hacerse cargo del narcotráfico", agregó la titular del Ejecutivo rosarino, y concluyó: "Cuando uno no puede hacerse cargo de un montón de cosas que pasaron en el país realmente no está en condiciones de pensar el futuro".