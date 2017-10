Farmaceúticos dicen que sólo ellos "garantizan procedencia y conservación" de remedios

el 90 por ciento de los consultado se automedica y el 30 por ciento compra fármacos en quioscos o almacenes. Un estudio de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmaceúticas de la Universidad Nacional de Rosario reveló que





La secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Claudia Varela, dijo que "es importante contar con el consejo adecuado de los profesionales", y además recomendó "tener muy en cuenta la procedencia y la conservación de los medicamentos".









En declaraciones al programa "Zysman 830", Varela remarcó: "Hay dos cuestiones que son fundamental al adquirir un medicamento. La procedencia y la conservación del medicamento. Eso sólo puede garantizar un lugar habilitado y controlado por el Estado, que es la farmacia".





"Cuando vamos a consumir un medicamento es porque tenemos un problema de salud", sostuvo Varela, a lo que agregó: "Y muchas veces podemos buscar algo que puede empeorar la situación. Nuestro cuerpo puede no necesitarlo, y en muchísimos casos no se necesitan o está contraindicado para otras cosas que estamos tomando o para alguna patología de base que tenemos. Además puede no estar bien conservado, que puede no ser legítimo. Estas son situaciones que hay que tener en cuenta cuando decidimos tomar una medicación".





La funcionaria del Colegio de Farmaceúticos remarcó que desde la entidad "siempre se recomienda ir a una farmacia, donde el farmacéutico, además de darnos el medicamento, nos asesora si está bien o si se puede usar ese producto".