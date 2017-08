Familiares de víctimas ven "otro golpe bajo"

"Otro golpe bajo. Otra vez maniobras dilatorias que buscan impugnar personas que ya han trabajado en explosiones. Hace 49 meses que esperamos. Que se expida la Justicia y queremos juicio ya". Con estas palabras y visiblemente afectada Marcela Nissoria, familiar de las víctimas de Salta 2141 brindó las razones que los llevarán hoy al mediodía a las escalinatas de Tribunales provinciales.

La impugnación podría demorar la fijación de la fecha de la pericia y por ende el comienzo del juicio por la explosión por fuga de gas desatada el 6 de agosto de 2013, a las 9.38.

La investigación conlleva una penal, con once imputados a la espera de un juicio oral y público que podría comenzar en 2018. Y una treintena de demandas civiles que apuntan a obtener un resarcimiento moral o patrimonial para los damnificados.

"Siguen con maniobras dilatorias impugnando personas que ya han trabajado en explosiones", dijo la familiar de una de las víctimas al destacar: "No es fácil conseguir especialistas. Acá en Santa Fe se declararon incompetentes y se encontró en Córdoba un grupo interdisciplinario que habían trabajado en una explosión".

Nissoria refutó los argumentos de la impugnación presentados por la defensa de los empleados imputados, al señalar que si bien pueden ser peritos calígrafos "tienen expertisia en un país que no tiene muchos antecedentes en la materia y si se hace lugar a esta impugnación, realmente ya no sabemos si existen otros especialistas".

La mujer recordó que en el expediente hubo tiempos de espera "inútiles" planteados por Litoral Gas, para luego exigir lisa y llanamente que "haya una fecha de juicio". Nissoria recordó que durante todos estos años, tras la explosión los familiares estuvieron activos exigiendo una sentencia. "Ya me encadené, me rompí las manos contra la persiana de Litoral Gas. Estoy estresada y rogando no pagar costas. Me resta una huelga de hambre".