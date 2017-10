Exitosa campaña de donantes de sangre en la Gurruchaga para los abuelos del Pami

"Es un éxito la campaña, a las 10.30 teníamos el doble de los donantes esperados y ya cerca del mediodía llegamos a 80 colectas", contó exultante Marisa Amadeo, la directora del Complejo Gurruchaga N° 394 que hoy organizó una jornada de donación de sangre en conjunto con el Policlínico Pami I.





Leer más: Convocatoria para donar sangre para el Pami mañana en la Gurruchaga





Los donantes se sumaron durante toda la mañana al establecimiento escolar en el ingreso habilitado por Catamarca 3450. No era necesario estar en ayunas y se necesitaba asistir con DNI. La colectada será destinada a los pacientes de los efectores de Pami en Rosario.

gurru2.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Además de los puestos listos para recibir a los dadores, los chicos de los distintos niveles del Complejo organizaron stands que informan sobre la temática, instalaciones artísticas y científicas. La propuesta fue impulsada por los alumnos de los cursos superiores como parte de la práctica profesionalizante obligatoria en esta escuela técnica.

donantes



"Cuando hicimos el convenio con Pami, Miguel Vicentín -el jefe del Servicio de Medicina Transfusional e Inmunohematologia del Policlínico Pami I- nos dijo que pensemos en objetivos posibles y dijo que ya con 30 donantes la campaña era un éxito, y resulta que vamos el doble y vamos a extender el horario porque hay gente esperando", dijo Amadeo a La Capital.

gurru5.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital



"Hasta algunos de los alumnos se convirtieron en donantes ya que con 16 años y una autorización de los padres lo podían hacer", agregó para destacar la difusión de la campaña en el barrio. "Los chicos fueron con volantes a los súper, al centro comercial de Cafferata y entonces se sumó mucha gente", expresó.

La Campaña de Donación de Sangre "Convidá con Vida" la llevan adelante alumnos y profesores del espacio Práctica Profesionalizante de Tecnología de Alimentos y del área de Diseño y Comunicación Multimedial, junto al equipo de Hemoterapia del Pami y la Cooperativa escolar de la Gurruchaga.





Requisitos

Los donantes tienen que estar descansados, pueden desayunar como lo hacen de manera habitual, tienen que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener hepatitis desde los 11 años, no fumar ni tomar alcohol desde 12 horas antes. No tener piercings tatuajes y cirugías en los últimos 12 meses.