Estiman que el 30 % de los medicamentos se compra fuera de las farmacias

Nueve de cada diez rosarinos reconocieron que alguna vez se automedicaron. La mayoría dijo que no tiene conocimientos suficientes sobre los medicamentos que toma. Y el 30 %indicó que compra fármacos en kioscos o almacenes. Así lo advierten los primeros resultados de una encuesta realizada por docentes y estudiantes de la facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR.

Con estos indicadores, y el apoyo del Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Salud provincial, se lanzó ayer una campaña de concientización sobre la importancia de adquirir los remedios en farmacias, y con el consejo adecuado de profesionales.

"Los medicamentos no son golosinas", fue el eslogan de la campaña que se desarrolló en San Martín al 5000, en Mendoza y Avellaneda y a lo largo de bulevar Oroño, entre San Lorenzo y Mendoza. Participaron unos cien alumnos del tercer año de la carrera de Farmacia.

Allí se insistió sobre los riesgos del consumo de medicamentos sin el control de profesionales. "Siempre detrás de un medicamento hay un riesgo, al cual todos somos vulnerables, y por eso tenemos que tomar esa medicación a conciencia", destacó Daniel Real, docente del área de integración disciplinar de la facultad.

La campaña es parte de un proyecto de promoción de la salud iniciado por la cátedra. "Trabajamos con la comunidad para fomentar el uso racional de los medicamentos, la automedicación responsable, la utilización del consejo de los farmacéuticos y la adquisición de los medicamentos en las farmacias", resumió Melisa Montaldo, docente de la misma cátedra.

Explicó que la iniciativa surgió después de encuestas poblacionales desarrolladas por los alumnos. Si bien se están terminando de procesar, los primeros datos indican que "el 90% de la población se automedica, que la gran mayoría no tiene conocimientos suficientes sobre los medicamentos que toma y que conocen la medicación a través de la publicidad o el comentario de amigos o familiares".

El sondeo advierte que el 30% de los consultados recurrió a lugares no habilitados para adquirir remedios, como kioscos o almacenes. Entre los más jóvenes crece también el uso de internet como fuente de información sobre los beneficios de distintos medicamentos.

La contracara, advierten los profesionales, son los problemas derivados del consumo irresponsable de fármacos, como la utilización de dosis superiores o la suspensión de los tratamientos antes de tiempo. En las guardias son frecuentes los casos de intoxicaciones relacionados a la ingesta de medicamentos sin control adecuado.

Sobre todo, considerando que pueden comprarse fuera de las farmacias no sólo fármacos de venta libre, como analgésicos o antiinflamatorios, sino también algunos que sólo se dispensan con receta médica.

Siempre en farmacias

"Comprar medicamentos fuera de una farmacia es ilegal. Además, quien consume estos remedios no tiene certeza sobre lo que está tomando, si está vencido o si proviene de un mercado legal o no", advirtió Elvia Gómez, directora provincial de la Red de Medicamentos y Tecnología Farmacéutica de la provincia.

La funcionaria reconoció los límites que encuentra el Estado para el control de esta actividad ilegal.

"El Ministerio de Salud tiene dos departamentos de inspección de farmacia que son los que habilitan y fiscalizan el movimiento de las farmacias", explicó.

No obstante, los inspectores sólo pueden actuar en comercios habilitados para dispensar fármacos. "Cuando los medicamentos se venden por fuera de la farmacia necesitamos de la Justicia para poder intervenir. Y si se trata de pequeños comercios, los operadores judiciales ni siquiera llegan a tomar los casos. Por eso estamos trabajando con los municipios, que tienen a su cargo la habilitación y fiscalización de estos comercios y, sobre todo, trabajamos mucho en concientización a la comunidad", sostuvo.

Gómez recordó que el año pasado se sancionó a una distribuidora de golosinas que también repartía medicamentos. "Son tareas que realizamos desde lo punitivo, pero también apostamos a la concientización, que es una buena forma de combatir la venta ilegal".



Importancia del profesional de confianza



"Así como se busca a un médico de confianza, la gente tiene que recurrir a un farmacéutico que le transmita seguridad", destacó la secretaria del Colegio de Farmacéuticos, Claudia Varela. "Si una persona no recibe consejos en la farmacias, debe pedirlos; porque es parte de la tarea profesional", sostuvo y recomendó "buscar farmacias de confianza".