Espectacular vuelco de un auto tras chocar contra otro vehículo en barrio Agote

Víctor, el conductor del Fiat Uno que terminó dado vuelta, contó al móvil de Zysman 830 de La Ocho que circulaba por calle Crespo tras dejar a su hija en el colegio. "Había autos estacionados muy en la esquina, eso me obligó a asomarme muy en la bocacalle y cuando pasé Eliana venía con su auto (una EcoSport) y me toca justo en la rueda de atrás, el auto hace un viraje, se clava en el cordón que estaba muy alto y me acuesta".





"No fue por alta velocidad, veníamos los dos tranqui, lo que pasa es que me asomé muy en la bocacalle, ella no alcanza a frenar y me da de lleno", agregó el hombre, quien logró salir gracias a la ayuda de los vecinos. Ambos conductores llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Un espectacular vuelco se produjo esta mañana en la intersección de Crespo y Urquiza, tras el choque entre una Ford EcoSport y un Fiat Uno, que quedó literalmente dado vuelta. No hubo que lamentar heridos.