Escándalo en Psicología porque un alumno mandó a dos menores a buscar droga a un búnker

Un escándalo salpicó a la Facultad de Psicología al conocerse que un alumno de esa casa de altos estudios mandó a dos chicos del barrio La Sexta a que le compraran droga en un búnker de la zona.



El hecho, que fue denunciado por los empleados de la mencionada facultad, es investigado por las autoridades de esa casa de altos estudios, mientras que los integrantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología repudiaron hoy el hecho.



"Es un hecho repudiable. Nos estamos formando como futuros profesionales de la salud y es fundamental tener precaución ante un menor de edad que muchas veces está sufriendo estas situaciones de vulnerabilidad y termina siendo cómplice involuntario de las redes de drogas que hay en los barrios", argumentó Magalí Alesso, presidenta de uno de los Centros de Estudiantes de la Facultad de Psicología.

"La denuncia llegó la semana pasada por un trabajador del bar de la Facultad, que vio cómo esta persona les pedía a los chicos que le compraran droga", explicó Magalí.



"Es un hecho muy grave, cometido por un adulto responsable contra menores de edad y por eso es totalmente repudiable", subrayó Magalí, en diálogo con Canal 3, al tiempo que sentenció al alumno se le inició un sumario interno.



"Los menores forman parte del grupo de chicos de la zona más vulnerables del barrio de la Sexta que suelen frecuentar la zona de la Siberia y los alrededores. Los chicos del barrio vienen muy seguido acá, porque es parte del barrio y entendemos que tienen que seguir viniendo y formando parte de esto. No solamente porque vienen a buscar una moneda, sino porque encuentran una contención. Esta es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, y estamos evaluando como proceder", sentenció.



"Hay que dar una respuesta ante lo que está pasando, darlo a conocer y dejar un mensaje de que esto no puede pasar nunca más", cerró Mayra Lignetti, también presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultd de Psicología.