Para la directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insegnar), Susana Chiarotti, la formación de la red tiene tres aspectos que resultan "claves" para abordar las situaciones de violencia hacia las mujeres.

"Hay una intención muy clara de prevenir la violencia en los barrios, pero se tiene en claro que la violencia es un síntoma de una enfermedad social que hace que determinadas personas sean discriminadas", advirtió y destacó que "existe un trabajo fundamental de transformación cultural que tenemos que hacer para que no haya más violencia".

Además, destacó, el "enfoque intersectorial", porque "se tiene en claro que si alguien discrimina a las mujeres, difícilmente pueda no discriminar a los pobres o a los negros o al homosexual". Y finalmente, consideró que "este programa va a permitir construir alianzas, está propuesto como una red y eso resulta clave para que las organizaciones sociales no empecemos a juntar".