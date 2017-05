"Es por demás de inusual la violencia contra el chofer y que hayan dejado el dinero en el taxi"

El fiscal Fernando Dalmau, a cargo de la unidad creada para investigar delitos contra taxistas, dijo que es "por demás de inusual" tanto la violencia como el monto de 7 mil pesos hallados en el interior del taxi que manejaba Fernando Groia, asesinado el domingo por la noche en Amenábar al 2600.

Dalmau advirtió que antes del hecho el taxista había realizado tres viajes, por lo que la recaudación que llevaba consigo "no tendría que haber excedido los 500 o 600 pesos". Y que los 7 mil pesos es "un monto que no se condice". De todas formas apuntó que con ello "no quiere decir que sea irregular la situación del taxista, pero no se condice con otros hechos que hemos tenido".

"Es por demás de inusual tanto la violencia (contra el taxista) como el hecho que hayan dejado dinero en el vehículo", alertó el fiscal.

El fiscal contó a Todos en La Ocho que de las 3700 causas que tiene a cargo, cerca de 250 tienen que ver con robos a taxistas. Y advirtió un recrudecimiento en la violencia contra los choferes. "En un año -explicó- desde que se creó esta unidad ya hay dos homicidios contra taxistas y uno contra un servicio irregular de remís". "Esta situación en términos de un año denota un recrudecimiento de la situaciones de violencia extrema. A esto se suman hechos que, si bien disminuyeron en la cantidad porque tenemos menos denuncias de robas contra estos servicios públicos, ha habido gente golpeada o con puntazos", agregó.