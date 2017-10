Endeudamiento, deuda por coparticipación y cloacas encendieron la controversia

El cuarto eje temático, Obras y Cuentas Públicas, enfrentó las posiciones de los candidatos a concejal, porque recordó temas que los tuvo veredas opuestas a los espacios políticos que representan en el último año: endedudamiento municipal, obras en los barrios y la deuda por coparticipación de Nación.

Eduardo Trasante, de Ciudad Futura, insistió con que "el gran problema de la ciudad es la desigualdad", y recordó que su partido presentó la propuesta Plan Barrio Ciudad, para que se amplíen los recursos económicos para los barrios de la ciudad. Y enfatizó: "Eso ayudará a bajar los niveles de violencia".

"Hay que garantizar las necesidades básicas, luz y agua segura para todos y también la vivienda", explicó el pastor evangélico, y abundó. "Hay que integrar los barrios a la ciudad, los recursos deben ir a quiénes más los necesitan. Hay que saldar la deuda histórica con los que menos tienen".

El candidato por el Frente Justicialista, Roberto Sukerman, intentó nacionalizar este punto del debate. "Es difícil plantear una cuestión local cuando estamos en una crisis generada por el gobierno de Mauricio Macri", disparó ni bien comenzó su exposición, y agregó: "No hay poder adquisitivo, cada vez se compra menos".

"No puede haber un modelo que en lugar de apostar a la inversión y a la industria apueste a la renta financiera", destacó el candidato kirchnerista, quien llamó a votar a Agustín Rossi y Alejandra Rodenas para diputados nacionales, y disparó: "En Rosario casi se duplicó la indigencia. Por eso, no se puede hablar de presupuestos locales si no hablamos de la crisis nacional".

En tanto, el postulante oficialista, Pablo Javkin, arrancó su exposición mostrando una cartulina blanca con el número 150 en grandes caracteres negros, y explicó: "Tenemos 150 obras y las obras se hacen con recursos, estamos haciendo obras en 32 barrios y en un barrio -ironizó- el gobierno nacional no está ayudando".

También disparó munición gruesa contra el PRO, apuntando a su crédito local, Roy López Molina. "A los rosarinos no nos permitieron tomar créditos, nos deben 50 mil millones de pesos, pese a que hay un fallo judicial que obliga al gobierno nacional a pagarlos", señaló. "En cada rincón de la ciudad hay una obra importante que estamos haciendo. Los cambios que transforman a las ciudades se hacen con recursos y con obras".

López Molina, el postulante del PRO, dijo que su partido entiende "la obra pública como una herramienta para generar equidad", y advirtió: "Pero en Rosario, en diez cuadras, podemos encontrar dos mundos. Para nosotros es fundamental como se administran los fondos en la ciudad".

"¿Sabían que de cada 10 pesos solo uno se dedica a obras?", preguntó supicaz el delfín de Cambiemos en Rosario, quien criticó sin contemplaciones los 17 millones de pesos que se invirtieron en la remodelación de la Plaza San Martín una obra que dijo que "nadie pidió".

"Pero eso no es lo más grave, lo más preocupante es que la mala administración municipal ha subejecutado las partidas aprobados por el Concejo, si todo eso lo hubiésemos puestos en los barrios, en cloacas o en pavimento, todo sería distinto", indicó.

Finalmente, Daniela León, postulante de 1País, dijo: "Escuchamos un listado de obras que se están haciendo en Rosario, pero lo que nadie te dice es que esas obras se hacen mal y eso le está generando un perjuicio al vecino".

Para argumentar su crítica, dijo un ejemplo: "De las obras de cloacas que se menencionaron aquí hay once que están mal hechas, y por eso hay vecinos que viven con aguas servidas en las calles, vecinos que no se conectan porque tienen miedo a que les pase lo mismo. No es justo que tengan que vivir con un olor nauseabundo".

Y propuso: "Hay que generar un sistema de control de las obras que se hacen en Rosario".