En diez años, el parque vehicular de Rosario creció un 66 por ciento

Los problemas de tránsito que estallaron esta semana en el centro no fueron casuales. Más allá de las obras y los cambios de recorridos de colectivos, la razón de fondo radica en la cantidad de vehículos que hay en la ciudad. Según datos oficiales, en los últimos cinco años el parque automotor creció en Rosario un 24 por ciento. Y en la última década la suba llegó al 66,5 por ciento. Tanto que hoy en las calles rosarinas ya hay 702 mil rodados patentad os sobre una población total que no llega al millón de habitantes, de los cuales al menos el 30 por ciento no tiene licencia de conducir. Esto arroja una relación de casi un vehículo por persona en condiciones de manejar.

La semana que pasó abundaron los embotellamientos en el área central. Las dificultades llevaron a la Municipalidad a adoptar una batería de medidas para atenuar el caos vehicular.

A mediados de semana dispuso que la circulación por determinados de las calles Santa Fe y San Lorenzo fuera restringida, sólo para el transporte público.

Y el viernes anunció que desde el 8 de mayo tres líneas de colectivo, la 125, 128 y 143, cambiarán de recorrido en el microcentro para evitar giros conflictivos en los cruces con Mitre y con Entre Ríos.

Más allá de la congestión en la city, el problema estructural de la movilidad en la ciudad radica en el crecimiento exponencial de su parque automotor en la última década mientras las calles se mantuvieron con su históricas dimensiones. Y en algunos casos se redujeron los carriles para la circulación.

De acuerdo a datos oficiales, a diciembre del 2016 había inscriptos en los registros del automotor con sede en Rosario 702.012 vehículos. De ese total, el 52,8 por ciento son autos, el 27,3 motos y el 0,9 por ciento colectivos.

El crecimiento del parque automotor fue del 24 por ciento en los últimos cinco años y del 66,5 por ciento en la última década. El crecimiento más importante se dio en las motos, que superó el ciento por ciento. Los autos aumentaron cerca del 50 y las camionetas un 40 por ciento.

Los 702 mil vehículos inscriptos en Rosario se dan en una ciudad que aún no llegó al millón de habitantes. En el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) estiman que cerca del 30 por ciento de los rosarinos tienen menos 18 años o más de 65, donde se reduce la tasa de personas que conducen.

"Estamos cerca de llegar a una proporción cercana a un vehículo por persona (adulta) en Rosario, cuando hace unos años esa relación era de 0,7 rodado por habitante", advirtió a La Capital el director de Tránsito, Gustavo Adda.

En paralelo, en la Intendencia manejan otras variables. Una encuesta realizada en el centro a comienzos de año, detectó que el 33,7 por ciento de los ciudadanos elige movilizarse en el área central a través del transporte urbano, el 32.7 por ciento lo hace de forma peatonal y el 7.1 por ciento en bicicleta.

De acuerdo al relevamiento efectuado en forma conjunta entre el Ente de la Movilidad de Rosario y la Secretaría de Producción del municipio "sólo el 18,6 por ciento lo hace en auto privado". Allí, en el 70 por ciento de los casos se traslada una persona en el interior del vehículo y en el 30 restante lo hacen más de un pasajero.

Para las autoridades, si bien el porcentaje de uso de autos en el centro se encuentra por debajo de otros modos, "en términos de ocupación del espacio público es una ecuación poco equitativa, ya que los autos son las unidades de traslado que más espacio ocupan. Actualmente la ocupación promedio por auto es de 1,4 personas por vehículo".

También destacaron en el Ejecutivo que se incrementó la cantidad de viajes en transporte público. En el 2016 se registraron 2,7 por ciento más de viajes que en 2015 y 5 por ciento más que en 2014, totalizando más de 146 millones de viajes al año (146.042.928).

Estos valores arrojan un promedio de más de 12 millones de viajes al mes o más de 400 mil pasajeros al día.

Asoma la idea de volver a cerrar el microcentro

En el Concejo, de a poco se van sumando voces, por ahora algo tímidas, a favor de volver a restringir el tránsito particular en el microcentro de la ciudad. Mientras tanto, la intendenta Mónica Fein descartó esta semana que esté en la agenda del Ejecutivo impulsar esos cambios.

El viernes, el concejal Eduardo Toniolli (PJ), integrante de la comisión de Servicios Públicos planteó a través de su cuenta personal en la red social Twitter una propuesta para modificar la circulación en la city.

"Una buena idea para evitar embotellamientos por calle Santa Fe sería convertirla en peatonal. Ahí no le errás", señaló el edil justicialista, quien reiteró la necesidad de potenciar el transporte público y los trenes de cercanía.

Días atrás fue el propio presidente de la comisión de Servicios Públicos, el oficialista Carlos Comi, quien había reconocido que "no estaría mal que discutamos si se puede mantener la circulación de autos por calle Santa Fe. Cuando se decidió esto, en el año 2001, perdí 21 a 1 votación sobre la reapertura del tránsito particular en el microcentro".

Comi recordó que esa iniciativa se votó pensando que iba a servir para potenciar las ventas en la zona. "Cuando la economía funciona, también le va bien a los comercios del centro", cerró.