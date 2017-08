"El tránsito es un caos, achican calles cuando hay más vehículos y así no se jerarquiza el centro"

"El tránsito en la ciudad es un caos. Pero el caos no es ocasionado por los vehículos en sí, sino porque se han achicado las calles", afirmó Héctor Vergara, representante de los comerciantes de calle Corrientes, al referirse a los múltiples problemas que se producen para circular en el micro y macrocentro de Rosario.

Las distintas obras que se realizan en ese sector ya sea por remodelación del área histórica como por trabajos de las empresas de servicio ocasionan desde hace varios meses serios problemas en el tránsito que también terminan afectando al comercio.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Vergara fue tajante en sus críticas a las políticas de tránsito y movilidad del municipio. "Por ejemplo en calle Corrientes se hizo la ciclovía para que pasen 20 bicicletas por día, y se achicó un metro y medio como mínimo la calzada. Antes Corrientes tenía un tránsito fluido. Ahora, si se descompone un colectivo se paraliza el tránsito", dijo Vergara.





acaostransito.jpg Calle Santa Fe, uno de los puntos más conflictivos en cuanto a tránsito vehicular. Foto: La Capital / G. de los Ríos



Con relación a las modificaciones sobre Rioja, el comerciante afirmó: "Se ensanchó la vereda inútilmente Se dejó un solo carril de circulación. En calle Entre Ríos se hizo algo parecido. Otro tema: las obras en construcción. Los camiones llegan a las 9. Entonces llegan un inspector de Tránsito que corta el tránsito y se arman los problemas".





"Eso hay que hacerlo a otra hora. En el caso de las obras, hay que buscar fórmulas que podrían molestar a ocho o nueve vecinos pero no interrumpen el tránsito de cien vecinos o de doscientos vehículos que tienen que pasar por ahí. Uno intenta ser condescendiente pero no se puede", añadió.





"La circulación después de las 11 es un drama. Desplazarse por San Lorenzo desde Oroño hasta Corrientes es como esperar un niño, un parto"

Vergara dijo que en calle Corrientes los abastecedores de bares hasta en las paradas de colectivos "y no hay ni un inspector a la mañana. A la tarde si hay inspectores, cuando ya no hay más camiones interponiéndose en los lugares no permitidos, creando el caos toda la mañana".