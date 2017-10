Para enfrentar el alto grado de déficit habitacional que afecta a 3,8 millones de hogares en el país, el gobierno nacional impulsa el alcance de los créditos hipotecarios y anunció el lanzamiento de una nueva línea del Procrear denominada "Ahorro Joven", que está destinado a aquellos interesados que tengan entre 18 y 35 años. Las principales novedades son que para acceder a esta herramienta no es necesario contar con ahorro previo, ni tener ingresos formales, y además incluye a los monotributistas.

"El valor máximo que entregará este programa nuevo para la compra de vivienda es de 1.200.000 pesos y habrá un subsidio de 200 mil pesos", contó Ramón Lanús, vicepresidente del Procrear, quien se encargó de destacar que "la inscripción estará abierta desde el 2 de octubre (mañana) hasta el 15 de noviembre, y está enfocado en los jóvenes de entre 18 y 35 años".

El funcionario nacional admitió que antes "el sueño de la casa propia estaba negado para muchos argentinos", y destacó las bondades de este plan. "Una de las novedades más importantes es que no se requiere ahorro previo. Antes, cuando la gente se acercaba a los bancos, no tenía cómo probar el ahorro del 10 por ciento previo del valor de la vivienda que habitualmente se pedía. Por eso generamos un mecanismo por el cual durante 12 meses, después de resultar adjudicatario, pueden ir juntando un ahorro del 5 por ciento. O sea que, teniendo en cuenta que la propiedad máxima no puede valer más de 1.200.000 pesos, tienen 12 meses para juntar 60 mil pesos".

El vicepresidente del Procrear explicó que "ese mecanismo no sólo sirve para juntar los 60 mil pesos que se necesitan, sino también para probar el comportamiento crediticio de esa persona. Eso le servirá además para que pueda ser apta para créditos en los bancos públicos que están adhiriendo a este programa".

Y agregó: "Esto se suma y se conjuga con un subsidio por parte del Estado de 200 mil pesos, al momento de la firma de la escritura".

Según la óptica del gobierno nacional, este tipo de créditos están apuntalando la reactivación económica que se está esbozando en el país. "En Argentina, más de 3,8 millones de personas tienen problemas habitacionales. La ventaja que hay ahora para enfrentar el déficit habitacional es que nosotros creemos que es uno de los problemas más graves que tiene el país", advirtió con énfasis Lanús.

"Antes no había una coordinación, y hoy está todo coordinado. Están participando el Ministerio del Interior, que es el que tiene a cargo el Plan Nacional de Viviendas; la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) como dueña de tierras a lo largo de todo el país, que pueden ayudar a mitigar el impacto del problema habitacional; y en tercer lugar el Banco Central, que está permanentemente sacando normativas y regulaciones que van en la línea de favorecer el acceso al crédito hipotecario, y ahora también al crédito intermedio", enumeró el funcionario.

"Y también están los bancos públicos, que de la misma manera ocupan una porción muy importante del sistema financiero argentino, y que son los que están dando una plataforma, el punto de partida, y están abriendo el camino para que el resto de los bancos se pueda volcar a este negocio, que tenían completamente apagado", apuntó el directivo.

Para graficar algunas situaciones que representan válidas referencias y llamativos contrasentidos, Lanús recordó que "en Argentina, uno podía comprar una heladera en 50 cuotas, pero tenía que comprar cash la vivienda en la que iba a vivir durante 20 o 30 años".

Beneficios concretos

"Esto es una consecuencia directa de la lucha que estamos dando contra la inflación, y se empieza a ver en beneficios concretos para los argentinos", resaltó.

Con esta nueva línea de créditos se amplía el abanico, el rango etario, nivel social de la llegada. "Nosotros tenemos un Plan Nacional de Viviendas que trata que todos los argentinos puedan acceder a una vivienda de calidad. Para eso hay ciertos actores de la sociedad que, solamente con sus ahorros, pueden tener la vivienda. Hay otro segmento de la población que, con crédito hipotecario, puede adquirir en el sector privado y eso le alcanza para poder acceder a la vivienda. Y después hay otro segmento, que nosotros decimos de clase media, que tienen entre 2 y 4 salarios mínimos, que es el que necesita que haya créditos hipotecarios pero también una ayuda extra del Estado. Y esta es la ayuda del Estado, con un subsidio importante, y con la chance de realizar el ahorro luego de la adjudicación", señaló.

Sobre el aporte vital de la vivienda como elemento disparador del motor de la economía general, Lanús remarcó que "primero hay que tener en cuenta que la familia es la célula básica de la sociedad, nosotros creemos en el valor de la familia, en la creación de sociedades compactas, valiosas y sanas. Y creemos que el hogar tiene una vinculación muy fuerte con esa familia que nosotros queremos fortalecer".

"Eso después promueve un montón de procesos virtuosos en la economía, como el crédito intermedio, la actividad económica, el empleo, la construcción, y no en vano vemos que año contra año, el empleo en la construcción ha crecido un 12 por ciento, y ya subió 7,5 por ciento en lo que va del año. Sin dudas se trata de un círculo virtuoso. Es inversión, producción, y nosotros estamos realmente muy contentos de ser parte de algo que sentimos más grande, que nos excede. Pero creo que desde el Procrear estamos aportando nuestro granito de arena para que esto pueda ocurrir", subrayó el vicepresidente del programa nacional .