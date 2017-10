El municipio hizo una presentación en Fiscalía por el conflicto con la basura

El municipio hizo una presentación en la Fiscalía de Turno por el conflicto entre los trabajadores y las empresas de recolección de basura de comercios y generadores especiales que afectó a la zona de Ovidio Lagos y avenida Pellegrini, generando no sólo un caos de tránsito en la zona sino también una montaña de basura, puesto que los camiones y los trabajadores descargaron 24 toneladas de residuos.

Esta noche, luego de una reunión entre las partes, llegaron a un acuerdo y se destrabó el conflicto entre las partes y la situación fue recuperando de a poco la normalidad.

"Hemos hecho una presentación judicial a la Fiscalía de Turno, porque no solo han cortado un acceso a la ciudad como es avenida Pellegrini, sino también Ovidio Lagos, y han tirado 24 toneladas de residuos en la intersección de las dos avenidas", aseguró Marina Borgatello, secretaría de Ambiente y Espacio Público.

Y agregó: "Eso es un daño tremendo, no solo desde la circulación, que es evidente por el caos que generó en la ciudad, sino también desde lo ambiental y la salud de los vecinos que trabajan y viven en esta zona de la ciudad".

Leer más: El municipio remueve los residuos arrojados hoy frente a la sede de Servicios Públicos

Cabe destacar que esto afectó por un tiempo los residuos especiales, pero no la recolección domiciliaria.

El conflicto se suscitó cuando las empresas privadas de recolección de residuos especiales armaron un basural en frente de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal en reclamo porque no les permitieron descargar en la planta de Bella Vista.

Camiones de las empresas Clean City y Ambiental Planet descargaron en la esquina de avenida Pellegrini y Ovidio Lagos, que rápidamente se vio tapada por una montaña de basura, lo cual desencadenó en un caos vehicular en la zona.

Leer más: Una protesta de recolectores de residuos genera un basural en Lagos y Pellegrini

En ese momento, las empresas y los trabajadores responsabilizaron al municipio por esa situación, pero desde Medio Ambiente lo negaron y aseguraron que se trató de un conflicto entre privados.

"Lo que han hecho es trasladar al municipio y a todos los rosarinos el conflicto que tienen las dos empresas, que prestan un servicio de recolección para bares y restaurantes de la ciudad, y eso no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Por eso hemos hecho la denuncia en Fiscalía y además labrado todas las actas que corresponden para multar a las empresas y si la situación no se resuelve en el cortísimo plazo hasta se podría revocarles la habilitación para prestar el servicio", argumentó Borgatello, quien afirmó que el Secretario de Gobierno, Gustavo Leone, ya le dio instrucciones a la Subsecretaría Legal y Técnica para que avance en ese sentido.

Leer más: Grabó con el celular la protesta de los recolectores y sufrió una violenta agresión

"Los rosarinos no podemos ser rehénes de una situación de este tipo, que es de un daño tremendo para la ciudad", cerró la Secretaría de Medio Ambiente.