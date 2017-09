El municipio explicó que los vehículos se compactan cuando no son reclamados a tiempo

"Sin chapa patente para nosotros es lo mismo que un NN". Con esa sentencia, la jueza de Faltas Stella Maris Splendiani, se refirió al caso del cadete que demandará al Municipio por haberle compactado la moto luego de ser remitida al corralón en octubre de 2016.

Según le explicó Splendiani a La Capital, la moto Honda fue remitida en octubre del año pasado en el marco de un control de rutina llevado a cabo por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. "La moto ingresa sin dominio (chapa patente); además, el conductor no poseía licencia de conducir ni seguro, sólo poseía el DNI; a su vez, el rodado tampoco poseía espejos ni guardabarros", señaló.

En ese sentido, la magistrada afirmó: "Al no tener chapa patente para nosotros es lo mismo que un NN, puesto que la forma de identificar el dominio o la documentación del vehículo es de esa manera", para agregar que "el denunciante no era titular en el momento de la remisión".

La representante legal del denunciante aseguró que su cliente nunca fue notificado del proceso de compactación. Sin embargo, Splendiani adujo que "al no tener chapa patente, no haber comparecido y no cumplir los pasos de protocolo establecidos, no hay forma de comunicarlo. Por eso publicamos un edicto, en el cual notificamos que en tal fecha se procederá a la compactación de determinado vehículo".

En tanto, señaló que cuando el motociclista compareció la moto ya estaba compactada. "Tenemos un proceso que vamos haciendo, si estás fuera de término no sabemos el proceso interno que la persona está haciendo", indicó.