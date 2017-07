El ministro de Salud provincial le respondió a Nación y negó exceso de personal en ese área

El ministro de Salud de la provincia, Miguel González, minimizó los dichos del ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien ayer le cuestionó a la intendenta Mónica Fein la cantidad de empleados municipales -y puso como ejemplo el área de Salud-, al indicar que "como dice la canción 'desde lejos no se ve'".

Durante la presentación del nuevo carné de vacunación infantil dividido por edades, González fue consultado por el programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, sobre si, al igual que Frigerio, consideraba que había sobredimensionamiento de personal en el área de Salud y al respecto destacó que "la verdad que, como dice la canción, 'Desde lejos no se ve'. Lo que dicen en Buenos Aires está muy lejos de la realidad de la provincia y de Rosario. Una de las ciudades que ha sido premiada por su calidad de atención y por su estrategia. Mirar la cantidad de personas que trabajan en el sistema sólo pensando en el tema de la enfermedad, en general es un error".

El titular de la cartera de Salud explicó luego que "las estrategias de promoción y prevención el sector privado no las hace. No es una crítica, es una cuestión organizativa, son tareas asignadas al sector público. Es por eso que si uno hace una relación entre afiliados de una obra social versus sistema disponible privado y lo hace en el sistema público, se va a equivocar".

"Por otro lado -destacó González- el dimensionamiento de la cantidad de gente disponible no es sólo para atender a las personas que no tiene obra social, sino para todos los ciudadanos. Por ejemplo, ¿dónde va el politrauma en Rosario? Al hospital Clemente Alvarez. Por lo tanto, la capacidad resolutiva no está puesta sólo para el sistema de las personas que no tienen obra social , sino para todas aquellas actividades donde hay que proteger la salud de los ciudadanos, en catástrofes, en emergencias como epidemias, etc. La diferencia está en los resultados sanitarios que podemos exhibir versus los que pueden exhibir en otras circunscripciones".