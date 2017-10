El martes, paro total de los gremios aeronáuticos

Los gremios aeronáuticos anunciaron ayer un paro total de actividades para el martes tras fracasar una nueva negociación salarial con empresarios en el Ministerio de Trabajo.Los sindicatos del sector señalaron: "Tenemos derecho a que no se deterioren nuestros ingresos y es lo que defenderemos frente a la inusitada actitud de la empresa, que impide avanzar en pos de la recomposición del salario de los trabajadores".Los gremios aseguraron tener la "mejor disposición" y criticaron la postura "del gobierno nacional y el grupo Aerolíneas Argentinas-Austral" por provocar el fracaso de las negociaciones "pese al relato contrario del diálogo y búsqueda de acuerdos".

"No se pusieron de acuerdo. Dejaron constancia en acta de la predisposición al diálogo, pero la parte empresaria mantuvo la oferta y la parte sindical no estaba de acuerdo. Va a haber una futura reunión aunque todavía no hay fecha pautada", indicaron fuentes del Ministerio de Trabajo.Aerolíneas Argentina se mantuvo en su ofrecimiento del 17 por ciento de incremento salarial, que más otros suplementos lo llevarían a cerca del 20 por ciento no remunerativo, mientras que los cinco sindicatos en conflicto tampoco se movieron de su reclamo del 26 por ciento.