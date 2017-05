El homicida del taxista habría escapado del lugar en una moto

La Fiscalía intenta reconstruir el último viaje que realizó Fernando Eduardo Groia, el taxista de 57 años asesinado de un tiro en la cabeza el domingo pasado. En base a los registros del sistema de rastreo satelital pudieron determinar dónde levantó a su último pasajero y el recorrido que hizo con él. Ahora solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad presentes en ese trayecto para ver si los videos aportan información respecto del móvil y la mecánica del crimen o de la identidad del homicida. La hipótesis más fuerte indica que el disparo provino del interior del taxi y que el homicida podría haber escapado en una moto.

Fernando Groia fue asesinado el domingo, pasadas las 19, en Amenábar al 2600. Había comenzado a trabajar una hora antes y si bien una de las hipótesis que maneja el fiscal Luis Schiappa Pietra es la de robo como móvil del crimen, dentro del taxi se hallaron 6.800 pesos y mil dólares que los ladrones pasaron por alto.

La familia de la víctima aportó un dato que abona la hipótesis de robo: Groia solía usar una cadenita de oro en el cuello, que no fue hallada.

La Fiscalía tiene pedida una serie de medidas tendientes a esclarecer la mecánica del crimen. Hasta que lleguen los resultados, sólo se dieron a conocer hipótesis basadas en indicios. Una de ellas es que el disparo con el que ultimaron a Groia provino del interior del taxi y no de afuera. Esto, porque el plomo le ingresó del lado derecho del cuello, pero los vidrios de las ventanillas del lado del acompañante estaban cerradas y no presentaban rupturas.

Además, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que hay un dato que indica que en el lugar del hecho apareció una motocicleta que pudo haber sido utilizada por el homicida para huir del lugar.

Por lo pronto, las pericias confirmaron que el domingo Groia empezó a trabajar a las 18 y que levantó tres viajes; el último, en el cruce de calle Callao y bulevar Seguí.Desde allí tomó Ovidio Lagos hacia el norte y a la altura de Amenábar fue ultimado de un tiro. Con esta información —que provino del sistema de GPS del taxi de la víctima—, el fiscal solicitó las imágenes de todas las cámaras de seguridad de todo ese trayecto para intentar construir ese viaje con los videos. De allí podrían obtenerse datos de la mecánica del hecho y de la identidad del homicida.

Según fuentes judiciales, la del robo no es la única hipótesis que se maneja y por eso el fiscal continúa ordenando medidas, cuyos resultados no se han hecho públicos. "No descartamos ni podemos confirmar nada", expresó Schiappa Pietra.

Acto en Tribunales

Mientras tanto, pasadas las 19 de ayer, un grupo de taxistas acompañó a familiares de Groia en un acto que realizaron en las escalinatas de los Tribunales provinciales para exigir Justicia por la muerte del trabajador, que tenía una hija de 8 años.

Los familiares reclamaron "celeridad" en la investigación del caso, que ya generó encuentros entre referentes de distintos gremios que nuclean a los taxistas con funcionarios del área de Seguridad provincial. Y se espera que en las próximas horas haya más novedades.