El fiscal pedirá prisión efectiva para el joven que mató a un conductor en una picada ilegal

Tras conocerse los tests de alcoholemia y alcoholuria que dieron positivos en los estudios realizados a Ariel L. (de 27 años), el conductor del Renault Laguna que chocó y mató al conductor del Fiat Duna (Andrés Muñoz, de 35 años) el pasado sábado 29 de julio, en 27 de Febrero y Necochea, sumado a las imágenes del momento del impacto que se conocieron hace varios días, el fiscal Walter Jurado ya presentó la apelación de la prisión domiciliaria que le dictaron al joven y solicitó la prisión efectiva. La misma medida fue solicitada por las abogadas defensoras de la familia de la víctima, quienes consideran que con los nuevos elementos "hay riesgos de fuga" de parte del imputado.

El fiscal tuvo acceso hoy al examen, que demostró que el conductor del Laguna tenía 0,82 gramos de alcohol en sangre y también dio positivo en el de alcoholuria, aunque todavía no está cuantificada.

"El fiscal presentó el escrito la semana pasada para apelar la prisión domiciliaria del imputado", comentó Sebastián Carranza, vocero de Fiscalía, quien además recalcó que "todavía no hay fecha para la realización de la audiencia", en la que cree que "el fiscal va a introducir como nueva prueba estos exámenes que llegaron hoy".

duna.jpg Las huellas de la tragedia. Así quedó el Duna tras el choque que provocó la muerte de su conductor, Andrés Muñoz.

Por su parte, Malena Copello, una de las abogadas defensoras de la familia de la víctima, sostuvo que espera estar constituidos como querellantes para el 28 de agosto, y que solicitarán, junto al fiscal, la prisión efectiva, dado que "las circunstancias ya no dejan otra alternativa".

Y, si bien ratificó que al no haber llegado a un gramo de alcohol en sangre en el test de alcoholemia, "no va llegar a conformar un cuadro agravante, por lo que no se lo podrá imputar de homicidio culposo", aunque advirtió que "sí es significativo el hecho de que haya estado conduciendo bajo los efectos del alcohol a la hora de la mensura de la pena, pensando en una condena futura".

También señaló como atenuante el hecho de que "la muestra se tomó a las 7.45 de la mañana, es decir más de dos horas y media después del accidente, que fue alrededor de las 5.15".

Respecto a las imágenes que trascendieron del choque, la abogada defensora recalcó que "si bien todavía faltan algunas medidas, las imágenes no dejan dudas sobre la mecánica, ya lo demostraron por completo". Y a la hora de la condena no dudó en afirmar que "posiblemente sea efectiva, porque ahora hay un real peligro de fuga".

laguna1.jpg El Laguna que provocó la tragedia y el Peugeot 308 que venía por la mano contraria y también fue impactado por el Renault.

Por su parte, en lo que tiene que ver con la audiencia imputativa para el conductor del otro auto que participaba de la picada ilegal y que está en libertad, el del Chevrolet Vectra, será en los próximos días. El fiscal podría imputarle exceso de velocidad, mientras que la defensa pretende que se lo impute del "delito de poner en riesgo la vida o integridad física de las personas mediante una picada", cuya pena máxima prevista es de 3 años, con lo cual "ya sabemos que es una pena condicional".