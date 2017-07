El DJ contó el pedido especial de los novios, cómo fue el show de La Princesita y qué pasó con Shakira

El DJ rosarino Danilo Michaut fue el encargado de mantener a los invitados de Lionel Messi Antonela Roccuzzo bailando hasta la mañana del pasado sábado. Pasada la fiesta contó qué pasó con Shakira, qué canción le pidieron los novios y quiénes fueron los que más bailaron.

"Me sorprendió que tanta gente importante sean tan divertidos, en todo momento la pista estaba llena de gente, muy buena onda de parte de los invitados, los jugadores, las novias, me siento orgulloso porque fue una fiesta muy divertida", afirmó en diálogo con el programa "Procopio 830" de La Ocho.

El video de la fiesta de Messi que publicó Guille Coria



"En cuanto a la música traté de mechar un poco de todo. pero sí, lo que más predominó fue cumbia, reggaton, enganchamos también un poco de música electrónica como se vio en un video", indicó.

Consultado acerca de si puso cuatro temas seguidos de Shakira y ella pidió que no musicalice más con sus canciones, Danilo aclaró que esa versión "no es verdadera". Y explicó: "Puse un sólo tema de Shakira en la primera tanda que fue 'La Bicicleta' el que canta a dúo con Carlos Vives, ella en ese momento se levantó del salón -quizás fue al baño-. Fue una especulación nuestra que ella no se sintió cómoda, así que por las dudas no pusimos más temas de ella. Pero no fue un pedido de ella".

"Cinco minutos y nada más", Lucas Sugo



Además señaló que los compañeros argentinos de Lionel no pararon nunca. "Los chicos de la selección bailaron juntos, todo el tiempo, se ve que tienen un grupo copado que disfrutaron en serio al fiesta, se los vio bailando toda la noche, fue muy divertido, se ve que la pasaron bien".

El video de los invitados bailando en la fiesta de Messi



Danilo reveló en que instante de la fiesta se sintió gratificado: "En un momento levanté la cabeza y vi que en la pista estaban los novios, Shakira y Piqué, Tinelli, los jugadores de la selección y del Barsa, todos bailando y me dije 'misión cumplida', sentí que estaba haciendo las cosas bien".

Además expresó que no tiene relación anterior con la familia. "He participado en algunos eventos familiares pero nada importante, pero si he puesto música en el casamiento de Cecilia Trabattoni y fue un pedido de ellos que sea el DJ".

"Esperemos que esto sirva para más trabajo", expresó para confirmar que "no hubo vals porque ya casi no se usa más".

"El único pedido que me hicieron los chicos fue que arranque con el tema 'Cinco minutos y nada más' de Lucas Sugo en la primera tanda, después tuve libertad total", contó.

Por último dijo que el show de Márama "fue alucinante, el cantante tiene un ángel especial, muy buen showman y Karina "La Princesita" cantó con toda la onda, estuvo un montón de horas bailando entre los invitados y después se subió al escenario y cantó una pila de temas con toda su banda".