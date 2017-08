El director de la Cocina Centralizada admite en un audio que comían de las raciones

El titular de la Cocina Centralizada, Hugo Reynoso, admitió que directivos de esa institución consumen y se llevan los alimentos destinados a comedores escolares de Rosario y la zona. El audio se conoció luego de que difundiera un video donde se ve a trabajadores de la cocina guardando comida en bolsas y tupper. Los empleados fueron imputados por hurto de raciones de comida.

En contacto con Procopio 830, de La Ocho, el abogado de los trabajadores, Gustavo Feldman, señaló que los trabajadores están citados a una audiencia imputativa para el 24 de agosto. "Esta mañana recibí en mi estudio un CD con una nota donde hay una grabación del titular de la Cocina Centralizada, que se llama (Hugo) Reynoso, reconociendo lo que yo digo en la nota que salió en La Capital".









En el audio, difundido esta mañana en La Ocho, se escucha a Reynoso diciendo: "Ahí hay una cosa, uno puede hacer desde acá de la presidencia quizás alguna serie de autorización de la delegada (de la Regional VI de Educación) hasta que sale la nota de La Capital. Pero después que sale la nota de La Capital soy un empleado más. Y la directiva que yo les transmito es que la comida para ustedes la comen acá o la llevan, porque me llegaron por celular fotos de todas las reposiciones. Está avalado todo eso, en las escuelas pasa lo mismo. Ojalá esto no hubiera pasado, por lo menos hasta que las aguas se calmen. Nos duele muchísimo lo que se va a hacer, es comida... Hoy tenemos que ser lo más ajustados a la norma porque así lo exige la situación"

"Tengo el testimonio puntual de una de las cocineras a la que el señor Reynoso la felicita por haber preparado una suprema de pollo y le menciona que a su esposa le gustaron mucho. Y la señora de Reynoso no come en la Cocina Centralizada. Entonces es fácil inferir de qué manera ella degustó esas supremas que tan bien cocinaron", destacó el letrado.

Dijo además que en el audio se menciona que también tuvieron que cortar la provisión que se hacía desde años a la comisaría de la zona, al Comando Radioeléctrico y a los Bomberos por el escándalo desatado tras la denuncia. "El problema es que hay una gran hipocresía, porque acá no hay ningún delito, no hubo sustracción de ningún tipo. Y si es como dice la delegada del Ministerio de Educación, que están autorizados a consumir agentes de la cocina, acá no hay delito alguno".





"Es irracional la postura del fiscal, que porque tiene dos videos con gente metiendo carne cortada a cuchillo en bolsas o tupper los imputa por hurto, cuando tengo una docena de testimonios que dicen que la comida se guarda en tupper y bolsas para llevársela al titular de la Cocina Centralizada y al resto de la comisión", dijo Feldman sobre los seis empleados acusados.