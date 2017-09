El debate por la renovación de 465 chapas de taxis volvió a empantanarse

Otra vez no hubo acuerdo ayer en la comisión de Servicios Públicos del Concejo sobre la renovación de las 465 chapas de taxi que vencen en noviembre próximo. Los ediles cruzaron posiciones: mientras el titular de la comisión, el arista Carlos Comi, tildó de "irresponsable" a la actitud de "muchos concejales preocupados por priorizar todas las peticiones del sector taxista por sobre el interés general", el opositor justicialista Eduardo Toniolli dijo que "el oficialismo cayó con la posición de patear el tablero y volver la discusión a foja cero", yendo "incluso hacia atrás" en puntos del debate ya acordados. El tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca, se mostró consternado. "Se está bastante cerca y no entiendo por qué ahora no llegamos a un consenso", afirmó.

Entre los temas que se ponen en juego para resolver la renovación de las 465 licencias por diez años figuran el pago de un canon de 130 mil pesos financiables en 48 cuotas sin interés; las multas, que en su mayoría recaen sobre los titulares y no sobre los choferes, más allá de quién haya realmente cometido las faltas, y la antigüedad de las unidades.

Aunque en principio ya había habido acuerdo sobre el pago de las 48 cuotas, los dos temas que todavía aguardaban definición, el de las multas y la necesidad de modernizar los coches, volvió a empantanar el debate, que entonces no llegará el jueves al recinto.

Para Comi, el fracaso se debió a la irresponsabilidad de la oposición, que intentó jugar a favor de los taxistas. "Esa impronta hizo que finalmente se trabara el acuerdo", sostuvo, para aclarar que el oficialismo está dispuesto a "defender la calidad del servicio y al usuario".

Por eso, dijo, se rechazan "autos microscópicos" o "viejos" y se apuesta a la "responsabilidad" de quien "presta un servicio público", tanto en materia "vial" como de "pago de sus obligaciones". Los taxistas no tienen un "negocio particular", que "si uno quiere lo mantiene abierto o lo cierra", advirtió Comi, y prometió seguir discutiendo en las próximas semanas.

Los puntos más álgidos fueron el de las multas y la antigüedad. "En el caso de que se comprobara que el titular de una licencia hubiera cometido él, personalmente, determinada cantidad de multas, no va más, pero ni siquiera se quiere poner eso" en el dictamen, dijo Comi, algo que calificó de "poco serio".

Sin embargo, Toniolli dijo no entender "por qué (el oficialismo) se plantó en el tema multas", cuando "en realidad la mayoría de los titulares se hizo cargo de las infracciones de sus choferes" para agilizar el trámite.

Así, razonó, "puede darse un verdadero peligro para la seguridad vial: que gente que aparece como con equis cantidad de multas quede afuera porque se le caen las licencias sin haber cometido infracciones", mientras que quienes sí protagonizaron las faltas, "como muchos choferes, puedan volver a trabajar con otros autos". Una situación que tildó de "indiscernible".

En ese sentido, Toniolli pidió "legislar para adelante", atento a que hace dos meses se aprobó una ordenanza que "personaliza las multas" y establece penalidades diferenciadas.

Esa postura coincidió con la de Iantosca, quien en declaraciones a La Ocho sostuvo que desconocer esa realidad "deja afuera a gente que no cometió multa, que la pagó, indemnizó al chofer" y, sin embargo, puede caerse del sistema "injustamente".

Sobre la obligación de que los coches no pasen de los 5 años, Toniolli contó que la oposición alienta que también para las licencias a renovar "se dé continuidad a la ordenanza de los 10 años" y de ese modo "a los titulares no se les junten las cuotas del canon, el auto y los gastos fijos". Así, planteó, se les daría "un pulmoncito más", en un "piso de igualdad" para todos los taxis.

Pese a las buenas intenciones, lo cierto es que por falta de acuerdo la renovación de las 465 chapas a punto de vencer tampoco llegará el jueves al recinto.