El concejal Cardozo desligó al PRO de las acusaciones de clientelismo y cuestionó a Fein

El concejal del PRO Carlos Cardozo negó las denuncias de la intendenta, Mónica Fein, sobre acciones asistencialistas partidarias en los barrios de Rosario, y afirmó que no es "un reparto grosero de chapas por las elecciones" sino una acción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación coordinada con trabajadores sociales. "La intendenta se está equivocando", sostuvo el edil.

"Mientras nosotros urbanizamos y abrimos calles, el PRO entrega chapas y colchones en ese lugar que estamos mejorando", había posteado la intendenta en su cuenta de Twitter, a lo que Cardozo respondió: "Es totalmente y absolutamente falso".

Si bien el concejal de Unión PRO Federal reconoció que "llegaron los llamados casos sociales con ayudas urgentes", destacó que esta asistencia que "antes se manejaba de manera clientelar" ahora "el Ministerio llama directamente a la gente".

Embed Ay Charly, mira vos la asistente social se llama Carmen Moreno y es puntera del PRO en cordón Ayacucho somos pocos y nos conocemos mucho — Verónica Irizar (@VeroIrizar) 3 de octubre de 2017

"Estos materiales llegaron como llegan de manera habitual, son los llamados casos sociales con ayudas urgentes, que antes se manejaban de manera clientelar, eran los casos que se usaban para levantar los piquetes", dijo Cardozo en diálogo con La Capital.

Aclaró que "ahora se inscribe la familia en Desarrollo Social y va un trabajador social a chequear las necesidades de las familias, que esa necesidad realmente exista", y destacó que no es una acción partidaria sino que "la ayuda llega desde el Ministerio".

"Hubo que hacer un programa de transparencia porque estaba totalmente contaminado el tema", remarcó el edil del PRO.

Dijo además que "en cuestiones de ayudas urgentes y casos sociales no sólo llegan a la gente chapas y tirantes, sino también el juego de muebles completo de dormitorio, y en muchos casos les llegan aberturas y también sanitarios".

Embed Mientras nosotros urbanizamos y abrimos calles, el #Pro entrega chapas y colchones en ese lugar que estamos mejorando #CordónAyacucho pic.twitter.com/GUT2PZV5sd — Mónica Fein (@MonicaFein) 3 de octubre de 2017

"No es un reparto grosero de chapas por las elecciones, la intendenta se está equivocando", insistió, y aclaró que "el Ministerio llama directamente a la gente, no hay una organización que se arrogue la representación de las personas, no hay un galpón de chapas y colchones, como me consta que antes pasaba".

También sostuvo que el programa "El Estado en Tu Barrio" se realiza "en todo el país, en Rosario hay un operativo de manera continua desde el año pasado, pero la única municipalidad de todo el país que no colabora es Rosario".

A la hora de analizar los posible motivos que llevarían a la Intendencia a manejarse así, puntualizó: "Para nosotros es una cuestión de soberbia, no quieren compartir con un nivel del Estado que no sea de su partido político".

"Lamentamos este cruce", abundó, y concluyó: "No da para que la intendenta de la segunda ciudad del país se meta en una discusión de esta naturaleza, que ella en persona salga por las redes sin informarse bien".