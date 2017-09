El Colegio exige aranceles sin afectar a los pacientes

El Colegio de Médicos emitió ayer un comunicado para referirse a esta problemática. "Los médicos somos sujetos éticos y los más interesados en sostener la calidad de nuestras prácticas y recibir aranceles acordes sin afectar a los pacientes", expresó la entidad en el documento. "Tanto médicos como pacientes son víctimas de la distorsionada distribución de recursos del sistema de salud, que no los incluye como actores con poder de decisión", dice el comunicado. El Colegio de Médicos no tiene potestad para fijar honorarios mínimos, ya que un decreto y una ley nacional se lo impiden a todas las instituciones colegiadas. "Desde la Confederación Entidades Médicas Colegiadas venimos reclamando la derogación de esas normas, a los fines de contribuir a la fijación de éticos aranceles", dice el texto y agrega: "El eventual cobro de adicionales se inscribe en un contexto de precarización y pauperización de los honorarios, y de lo cual no se pueden desentender las financiadoras, ni los sanatorios y hospitales".